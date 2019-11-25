Ассоциация юристов вручит премии лучшим правоведам

Ассоциация юристов России готовится провести торжественную церемонию вручения Высшей юридической премии "Юрист года". Традиционно торжество пройдет 3 декабря в День юриста.

В этот же день Ассоциация юристов проведет свой съезд. Как рассказал недавно исполнительный директор - руководитель аппарата АЮР Станислав Александров, за девять месяцев этого года ассоциация в рамках работы по оказанию бесплатной юридической помощи населению провела более 50 тысяч консультаций по всей стране. Также он сообщил о проведении III Всероссийского правового диктанта, который запланирован с 3 по 10 декабря 2019 года.

"Основная задача юрдиктанта - это повышение мотивации различных слоев населения в изучении права и повышение правовой культуры. Каждый участник диктанта получит сертификат, подтверждающий участие в написании, а также информационный материал по допущенным ошибкам", - сообщил Станислав Александров.

Еще один проект: создание в Женеве постоянного международного представительства ассоциации, которое будет заниматься вопросами подготовки российских кадров по международной тематике, вопросами популяризации российской юрисдикции и создания центров по изучению российского права за рубежом.

Все эти темы будут обсуждаться на съезде и в ходе торжеств в день юриста, но главным событием дня, безусловно, станет вручение высшей юридической премии "Юрист года". Она учреждена указом президента страны и присуждается Ассоциацией юристов России лучшим правоведам по пяти номинациям.