Банк России предложил новые варианты отмены "зарплатного рабства"

В нем Банк России фактически предложил банковскому сообществу несколько вариантов отмены "зарплатного рабства" - жесткой привязки работника к банку, который работодателем выбран в качестве зарплатного.

В 2014 году принят закон, давший работникам право самостоятельно выбирать зарплатный банк, однако на практике работодатель выбирает банк (как правило, из числа крупнейших) для зарплатного проекта без ведома работника и без учета его интересов и часто отказывает в праве перевести выплаты в другой банк. Организациям выгоднее и проще иметь один зарплатный проект: они могут рассчитывать на льготное кредитование и несут меньшие издержки, если в том же банке открыт расчетный счет.

Доля Сбербанка на рынке зарплатных проектов с 2014 года, когда был принят закон об отмене зарплатного рабства, выросла на 12%, до 60%, следует из данных ЦБ.

Ранее на нерешенность проблемы зарплатного рабства неоднократно обращала внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт: высокие денежные и временные барьеры переключения не позволят этому предложению заслуженно получить потребителя, указывает в докладе ЦБ. Проблема усиливается тем фактом, что для многих работников зарплатный счет - это точка входа, определяющая потребление других финансовых продуктов. Барьерами смены поставщика являются комиссия за перевод средств в другой банк и инертность потребителей.

Один из предложенных в докладе вариантов - дать работнику право получать зарплату на счет в выбранном им банке через Систему быстрых платежей по номеру телефона (об этом ранее писала "РГ").

ЦБ рассматривает также возможность обязать отдельные категории работодателей (в первую очередь государственные структуры - госорганы, госкомпании, но также и крупный бизнес) предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков.

Наконец, ЦБ предлагает внедрить механизм переноса текущего банковского счета: принимающий банк переносит баланс со старого текущего счета на новый вместе со всеми последующими платежами, которые будут приходить на старый счет, что позволит снизить транзакционные издержки потребителя при переключении на услуги другой кредитной организации.