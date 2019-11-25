Большой театр подписал меморандум с Историко-культурным комплексом "Вятское"

В Белом зале Большого театра состоялось подписание меморандума между Большим театром и Историко-культурным комплексом "Вятское". Подписали документ генеральный директор театра Владимир Урин и учредитель комплекса "Вятское" Олег Жаров.

Чтобы понимать важность произошедшего, стоит сказать, что автору проекта Жарову в 2012 году присуждена Государственная премия РФ за вклад в возрождение и развитие традиционных культурных ценностей. В 2015 году "Вятское" стало лучшим музеем года в России, выиграв Гран-при Международного фестиваля "Интермузей-2015".

Но, разумеется, подписание меморандума с Большим театром - событие особое, знаковое. Речь идет о возрождении традиций, которые существовали в дореволюционной России, соединявшей в едином культурном и индустриальном пространстве столицу империи и маленькое село в Ярославской губернии. Один из ее жителей стал основателем промышленного скалолазания, отремонтировав в XVIII веке с помощью уникальной технологии сломавшегося ангела на шпиле Петропавловской крепости. Другие выращивали и солили вятские огурчики, третьи строили прекраснейшие церкви.

Память об этих артефактах любовно воссоздана в культурном комплекте "Вятское". А кроме того - создан уникальный частный музей записывающей техники, Музей куклы - предметы особой коллекционерской гордости Олега Жарова.

В свое время он купил землю и стал вкладывать в нее: восстановил инфраструктуру, древний храм, создал музеи мирового уровня. Человек культуры, он считает, что это его главный бизнес. Жаров убежден, что Вятское может стать российским Баден-Баденом. Это пример того, как инвестиции в культуру могут менять ситуацию.

"Вятское" и Большой театр запланировали несколько проектов. Стороны собираются обмениваться экспозициями из своих коллекций, а Большой будет проводить выступления ведущих артистов театра и его молодежной труппы на площадках комплекса "Вятское".

Наталья Бестемьянова, Светлана Дружинина и многие другие говорили о потрясении, испытанном ими после посещения Вятского. Любовь Казарновская напомнила, что столица России всегда была связана с провинцией мощными культурными артериями. И что сегодня необходимо возродить эту культурную связь Центра и регионов, особенно его маленьких форпостов.

В ближайшем году запланированы лекции, научно-теоретические конференции, мастер-классы, творческие встречи с участием ведущих специалистов "Вятского" и Большого театра. Мастера театра войдут в оргкомитет и жюри ежегодного Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Вятское" в 2020 году.