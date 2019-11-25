Большой театр подписал меморандум с Историко-культурным комплексом "Вятское"

Новости

Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы 03:01
Мужчина с огромным ножом напал на полицейских в Голливуде 02:45
СМИ: Блумберг потратит миллионы на подкуп избирателей в США 02:20
Новый подозреваемый задержан по делу о гибели мигрантов в Британии 02:06
Ракета-носитель "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник 01:43
Ученые выяснили, почему женщины выбирают сексуальные наряды 01:28
Синоптики рассказали о погоде в декабре 00:43
Минздрав: В России здоровы 98% детей, рожденных у ВИЧ-инфицированных матерей 00:34
В Мексике освобождены похищенные ранее туристы 00:22
Стало известно, какие ягоды наиболее полезны для сердечно-сосудистой системы 00:09
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей 25.11.2019
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года 25.11.2019
Трамп принял в Белом доме собаку, участвовавшую в ликвидации аль-Багдади 25.11.2019
Сотня зрителей подралась в кинотеатре в Англии на показе криминальной ленты 25.11.2019
Россияне стали больше доверять собственным маркам торговых сетей 25.11.2019
Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе перенесли из-за теплой погоды 25.11.2019
Кустурица опубликует роман "Преступление без наказания" 25.11.2019
В Сочи пройдут соревнования по самбо в честь 20-летия Союзного государства 25.11.2019
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова 25.11.2019
В Иерусалиме скончался писатель и журналист Михаил Хейфец 25.11.2019
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ 25.11.2019
Суд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК 25.11.2019
Американец несколько лет прятался в землянке, чтобы не платить налоги 25.11.2019
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России 25.11.2019
На греческие острова за неделю перебрались почти три тысячи беженцев 25.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
25.11.2019 21:22
Рубрика: Культура

Большой театр подписал меморандум с Историко-культурным комплексом "Вятское"

Текст: Алена Карась
В Белом зале Большого театра состоялось подписание меморандума между Большим театром и Историко-культурным комплексом "Вятское". Подписали документ генеральный директор театра Владимир Урин и учредитель комплекса "Вятское" Олег Жаров.
Фото: Алена Карась Фото: Алена Карась
Фото: Алена Карась

Чтобы понимать важность произошедшего, стоит сказать, что автору проекта Жарову в 2012 году присуждена Государственная премия РФ за вклад в возрождение и развитие традиционных культурных ценностей. В 2015 году "Вятское" стало лучшим музеем года в России, выиграв Гран-при Международного фестиваля "Интермузей-2015".

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Форум "Оренбуржье - сердце Евразии" принял гостей из 12 стран

Но, разумеется, подписание меморандума с Большим театром - событие особое, знаковое. Речь идет о возрождении традиций, которые существовали в дореволюционной России, соединявшей в едином культурном и индустриальном пространстве столицу империи и маленькое село в Ярославской губернии. Один из ее жителей стал основателем промышленного скалолазания, отремонтировав в XVIII веке с помощью уникальной технологии сломавшегося ангела на шпиле Петропавловской крепости. Другие выращивали и солили вятские огурчики, третьи строили прекраснейшие церкви.

Память об этих артефактах любовно воссоздана в культурном комплекте "Вятское". А кроме того - создан уникальный частный музей записывающей техники, Музей куклы - предметы особой коллекционерской гордости Олега Жарова.

В свое время он купил землю и стал вкладывать в нее: восстановил инфраструктуру, древний храм, создал музеи мирового уровня. Человек культуры, он считает, что это его главный бизнес. Жаров убежден, что Вятское может стать российским Баден-Баденом. Это пример того, как инвестиции в культуру могут менять ситуацию.

"Вятское" и Большой театр запланировали несколько проектов. Стороны собираются обмениваться экспозициями из своих коллекций, а Большой будет проводить выступления ведущих артистов театра и его молодежной труппы на площадках комплекса "Вятское".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Евгений Миронов сыграет в Театре Наций Мастера и Горбачева

Наталья Бестемьянова, Светлана Дружинина и многие другие говорили о потрясении, испытанном ими после посещения Вятского. Любовь Казарновская напомнила, что столица России всегда была связана с провинцией мощными культурными артериями. И что сегодня необходимо возродить эту культурную связь Центра и регионов, особенно его маленьких форпостов.

В ближайшем году запланированы лекции, научно-теоретические конференции, мастер-классы, творческие встречи с участием ведущих специалистов "Вятского" и Большого театра. Мастера театра войдут в оргкомитет и жюри ежегодного Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Вятское" в 2020 году.

Культура Театр Драматический театр Культура Культурный обмен Театральный дневник Алены Карась
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин ответил на звонок Зеленского
Москва удовлетворена решением арбитража по "керченскому инциденту"
Медведев и его финский коллега рассказали о перспективе отмены санкций
В Кремле рассказали про подготовку саммита "нормандской четверки"
В ГД скептически оценили ответ "Нафтогаза" на предложения "Газпрома"