Британцы выбирают между двумя непопулярными лидерами

Консервативная и лейбористская партии представили британской общественности свои предвыборные манифесты. Но, по мнению экспертов, британцы выбирают не между двумя непопулярными политиками, а между подходами к Brexit.

Тори сосредоточились на системе здравоохранения, для которой премьер Борис Джонсон обещал подготовить 50 тысяч медсестер, школах и полиции, которую нещадно сокращали его предшественники. А также, конечно, Brexit. Лейбористы нацелились на борьбу с социальным расслоением и загрязнением окружающей среды, а в вопросе Brexit заняли позицию "и нашим и вашим". Их лидер Джереми Корбин заявил, что в течение трех месяцев договорится с Брюсселем о более мягком "постразводном" соглашении.

По мнению экспертов, все эти обещания имеют мало общего с реальностью - не зря политический тяжеловес начала 21 века Тони Блэр заявил вчера, что они оба "торгуют фантазиями". И неудивительно, что именно эти двое стали самыми непопулярными премьером и лидером оппозиции в последние годы.

Как сообщает The Guardian, еще в сентябре был проведен опрос, кого британцы считают эффективным лидером, и Борис Джонсон занял в нем девятое место. В списке тех, кому уступил премьер, на первом месте оказался Уинстон Черчилль, вошли в него и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент России Владимир Путин, и, кстати, тот же Блэр. Что касается Корбина, он не попал даже в первую десятку. Однако других лидеров у тори и лейбористов нет.