В "акртический клуб" в последнее время рвется все больше региональных и внерегиональных игроков. Недавно о своих национальных интересах в Арктике заявила Эстония. В Таллине уточнили, что они простираются на самые разные сферы - от науки до безопасности и экономики. В эстонском МИД подготовили заявку в Арктический совет с просьбой предоставить республике статус наблюдателя в этой организации. "Мы самая северная из неарктических стран", - обосновал притязания глава ведомства Урмас Рейнсалу.

В региональных форумах, посвященных "северному измерению", участвуют более десятка государств, даже таких далеких от Заполярья, как Китай и Япония. Непосредственно же с Арктикой граничат пять прибрежных стран: Россия, США, Канада, Дания и Норвегия.

Американские компании ведут на Крайнем Севере геологоразведочные работы, но их нередко критикуют за нарушение экологических стандартов. Во время последнего заседания Арктического совета, на котором присутствовала корреспондент "РГ", представитель Международного совета гвичинов (индейского народа Аляски) Эд Александр открыто обвинил правительство США в выдаче лицензий на разведку углеводородов в тех землях, где проходят крупнейшие пути миграции северных оленей. Хотя у США в Арктике далеко не самая протяженная береговая линия, они не скрывают стремления доминировать в регионе.

Из Вашингтона в этом году прозвучало немало громких заявлений о "необходимости сдерживания России". Исходят они от Пентагона и госдепа, в то время как Береговая охрана США весьма успешно сотрудничает с коллегами из РФ. Так, сторонам удалось договориться о регулировании судоходства в Беринговом проливе для предотвращения аварий с разливом нефти. Зато высокопоставленные представители ВМС США то и дело угрожают провести в акватории Северного морского пути провокационные маневры, ссылаясь на свою доктрину "свободы судоходства". Эксперты полагают, что за разговорами американских адмиралов никаких действий не последует. Хотя бы потому, что у США нет полноценного ледокольного флота, способного сопровождать военные корабли в мерзлоте. Единственный тяжелый ледокол Polar Star, построенный еще в 1976 году, постоянно выходит из строя даже несмотря на то, что прошел капитальный ремонт.

Интерес к освоению недр Арктики растет у норвежцев. В 2017 году королевство обновило свою "арктическую стратегию"

Между тем американцы пытаются оспорить и принадлежность Северо-Западного прохода, который располагается в непосредственной близости от канадских берегов. Однако если России климатические изменения сыграли на руку, слегка "растопив" Севморпуть, то большая часть Северо-Западного прохода, напротив, остается заблокированной льдами. По данным портала Канадской энциклопедии, в зимний период - с ноября по май - в него не способен проникнуть ни один канадский ледокол. А их в стране 21, из них два - тяжелых. Кроме того, Канада не обладает сопутствующей инфраструктурой: если из незамерзающего Мурманска до Санкт-Петербурга легко добраться по железной дороге, то до канадских поселений, призванных "обслуживать" Северо-Западный проход, можно только долететь, и то - если погода позволит.

На "арктический пирог" претендует и Дания, которая получила статус арктической державы в большей степени благодаря Гренландии, где находится самая северная база в мире - Станция Норд. Для датчан их крупнейший в мире остров является главным плацдармом для усиления влияния в Арктике: они стараются развивать его как экономически, так и в военном плане, любезно предоставляя территории под военную инфраструктуру США. Гренландии глобальное потепление принесло большую пользу: активное развитие получили фермерство и рыбное хозяйство, таяние льдов открыло дорогу для добычи полезных ископаемых. Однако, как отмечают в Университете Южной Дании, успех Копенгагена на арктической арене обратно пропорционален стремлению Гренландии к независимости, о которой постоянно говорят в парламенте острова. Так что пока в большей степени датчан занимают именно эти настроения, а не мысли о новом торговом пути или флоте ледоколов, которых, кстати, у королевства было едва ли три, да и те выставили на продажу.

Интерес к освоению недр Арктики растет у норвежцев. В 2017 году королевство обновило свою "арктическую стратегию". В ее приоритетах - обустройство Крайнего Севера, развитие там бизнеса и научных исследований. Несмотря на бурную критику со стороны экоактивистов, Осло продолжает выдавать компаниям лицензии на разработку нефтяных месторождений на шельфе Баренцева моря. Хотя, к примеру, проект самой северной в мире платформы "Голиаф", запущенной норвежской компанией Statoil и итальянской Eni, оказался не слишком удачным, в итоге его пришлось заморозить. Кроме того, в августе прошлого года в свою первую экспедицию отправился единственный норвежский ледокол "Кронпринц Хокон", способный курсировать во льдах круглый год. Судно, которое обошлось властям почти в 200 млн долларов, исследует экосистемы региона.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"