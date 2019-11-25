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25.11.2019 20:25
Рубрика: Спорт

Заставили подвинуться

ЦСКА вышел на третье место в чемпионате
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
По итогам 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в верхней части таблицы произошли небольшие изменения. Лидеры остались те же - "Зенит" и "Локомотив". А вот на третье место поднялся ЦСКА.

В октябре армейцы угодили в небольшой кризис: в четырех матчах команда Виктора Гончаренко набрала лишь два очка. А ведь до той серии "красно-синие" шли лидерами. Но травмы ведущих футболистов, невезение, необъяснимые ошибки в обороне - все это привело к тому, что ЦСКА утратил свои позиции.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Впрочем, в последних двух турах армейцы не допустили осечек. Сначала они в упорной борьбе одолели на выезде "Сочи" (3:2), а затем на своем поле обыграли с минимальным преимуществом "Крылья Советов" - 1:0. В результате москвичи вышли уже на третью строчку, опередив "Ростов".

- Если быть объективным, то, скорее всего, оптимальным итогом сегодняшней встречи была бы ничья, - отметил после матча голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире телеканала "Матч Премьер".- Весь первый тайм "Крылья" оборонялись. После перерыва они чуть прибавили, но и мы создавали моменты. Главное - мы набрали три очка. Идем дальше.

Вровень с ЦСКА идет "Краснодар" (по 33 очка), прервавший серию из четырех матчей без побед в Премьер-лиге. Южане обыграли в гостях "Арсенал" (2:1), хотя будь туляки чуть точнее в завершающей стадии атак, встреча вполне могла закончиться и вничью.

- Игра сложилась тяжело, как мы и ожидали. И наш недавний матч в Краснодаре был непростым, и сегодняшний был довольно интересным и трудным. Мы рады победе, потому что после отрезка с ничьими нужно было выиграть, - отметил главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Спартак" не смог победить в Екатеринбурге

Все больше отстает от лидирующей пятерки "Спартак". Не сумев победить в Екатеринбурге "Урал" (0:0), "красно-белые" остались на шестой строчке. Расположившийся на пятом месте "Ростов" опережает москвичей на восемь очков. Кроме того, к "Спартаку" вплотную приблизилось "Динамо": у "бело-голубых" всего на один балл меньше, чем у команды Доменико Тедеско.

- Конечно, нам есть куда расти. Сегодня были отрезки, когда мы сбавляли темп, позволяли сопернику перестроиться. Нужно поработать над этим, - подчеркнул Тедеско. - Что касается моей работы, то со стороны виднее, как изменился "Спартак" с моим приходом. Мне об этом говорить некорректно.

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