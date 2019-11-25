Дмитрий Медведев рассказал в ТАСС об обычных и фейковых новостях

Огромной проблемой в современном мире стали фейковые новости, что делает важными проверенные источники информации, и государственные СМИ в этом плане ощущают свою ответственность перед людьми, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства в понедельник приехал в штаб-квартиру ТАСС, где проходило XXVII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. Центральной темой встречи представителей средств массовой информации стала подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это наш общий праздник, ради которого нашим народам пришлось отстаивать право на жизнь будущих поколений, - напомнил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Мы не вправе забывать о великом подвиге людей, которые вышли победителями в самой кровопролитной войне в истории человечества". Обладая творческим и техническим потенциалом, считает он, информагентства могут доносить до молодых поколений историю и память о тех событиях.

- Это важно для самой жизни - чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы эффективно противостоять современным угрозам: терроризму, экстремизму в их различных проявлениях, а также попыткам исказить, переписать историю Великой Победы в угоду политической конъюнктуре, которая сейчас ярко проявляется в некоторых странах, к сожалению, - подчеркнул Михайлов.

Все без исключения агентства СНГ готовят свои проекты, посвященные Великой Отечественной войне. ТАСС, например, организует масштабную фотовыставку "Пресса на войне", которая соберет снимки корреспондентов агентства и архивные военные фотографии.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что регулярные встречи информагентств Содружества лишний раз доказывают, что на пространстве СНГ даже спустя десятилетия сохраняются культурные и человеческие связи. Главное - такой диалог позволяет давать честную непредвзятую информацию о том, что происходит в странах, а непроверенные данные и неверная их трактовка порой порождает в современном мире даже конфликты между государствами, подчеркнул премьер.

Важное значение приобретают именно достоверные источники информации

Все чаще в речах политиков можно услышать термин "фейковые новости". "Проблема эта, действительно, существует, и мир так устроен, что если раньше, во всяком случае, в период моей молодости, можно было сразу понять, откуда эта новость произошла в силу централизации источников информации, то сейчас это уяснить практически невозможно", - заметил глава правительства. И информационное пространство устроено так, что если какое-то сообщение начинает цитироваться, то потом уже невозможно отследить первоначальный источник или это перестает быть важным. Когда же якобы новость процитируют какое-то количество источников, то она постепенно становится общественно признанной и близкой к достоверной, хотя, указал премьер, таковой вовсе не является.

Поэтому важное значение приобретают именно достоверные источники информации. "Здесь не должно быть никаких иллюзий", - заметил Медведев. И для доверия государственным СМИ есть несколько причин, считает он. В частности, они избегают сомнительных публикаций, просчитывая минусы тиражирования такой информации.

- Вы ощущаете свою ответственность перед людьми, перед народом, перед руководителями, которые вас так или иначе назначают на эти должности, а другие источники информации далеко не всегда этим руководствуются, - заявил премьер. - В этом, как мне кажется, весь смысл и достоинство существования таких государственных информационных агентств, которые существуют на пространстве Содружества Независимых Государств.

В качестве достоверного источника Медведев рассказал ТАСС о том, как в правительстве идет подготовка принципов инвестирования средств Фонда национального благосостояния. В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике. Министерство финансов докладывало главе кабмина, и, по его словам, в целом он их поддержал.

- Заключаются они в том, чтобы средства Фонда национального благосостояния инвестировать в важные для страны проекты, но не просто заливать их деньгами, а инвестировать в режиме софинансирования, давать только определенную часть, которую еще нужно окончательно определить для этих целей, и только с гарантиями софинансирования из других источников, - пояснил председатель правительства.

Он считает, что софинансирование из ФНБ может быть эффективным механизмом поддержки ряда крупных проектов, особенно инфраструктурных и по созданию новых промышленных объектов.