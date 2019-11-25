Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России

Генштаб Украины, наконец, признал маловероятной военную агрессию со стороны России. Этот вывод украинских военных в интервью агентству "Укринформ" озвучил глава Генштаба Руслан Хомчак.

"По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных", - заявил Хомчак, добавив, что украинское общество и эксперты почему-то ухватились этот "худший вариант" развития событий и обсуждают его на различных телевизионных шоу.

Этим интервью глава Генштаба Украины полностью опроверг слова своего же заместителя Алексея Тарана. На прошлой неделе тот заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев при этом готов ее отразить по всей границе страны. Правда, никаких доказательств своих слов, как это часто водится, Таран не привел.