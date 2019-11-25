Глава ВТБ посоветовал хранить сбережения в рублях

Председатель правления ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

По его мнению, российская валюта сегодня является достаточно стабильной. Рубль хорошо зарекомендовал себя вопреки зарубежным санкциям и относительно невысоким ценам на нефть. Кроме того, российские облигации способны обеспечить высокую доходность.

"Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно", - заключил Костин.

Он также сообщил о росте инвестиций в российские рублевые государственные ценные бумаги.

В этом году хранить сбережения в рублях в эфире телепрограммы советовал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.