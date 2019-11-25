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Рубрика: Спорт

"Химки" продлили серию побед в баскетбольной Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
Мужская баскетбольная команда "Химки" (Московская область) продлила серию побед в регулярном чемпионате интернациональной Единой лиги ВТБ. В своей восьмой подряд встрече с начала турнира подопечные Римаса Куртинайтиса в воскресенье дома взяли верх над белорусским "Цмоки-Минск" - 77:73.
Фото: Единая лига ВТБ Фото: Единая лига ВТБ
Фото: Единая лига ВТБ
Фото: Russiabasket.ru
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В связи с тем, что после двух выездных матчей Евролиги в Испании "Химки" проводили уже свой третий официальный матч за неделю, рулевой команды, олимпийский чемпион Сеула-1988 Куртинайтис дал возможность отдохнуть лидеру - Алексею Шведу, который даже не был внесен в заявку и расположился среди зрителей. Да и задачи обязательно обыграть минчан с крупным счетом не ставилось, главное - одержать победу. И пусть концовка встречи оказалась немного нервной для хозяев, задача все равно была достигнута. За 20 секунд до сирены об окончании основного времени матча гости после попадания Роберта Лоури отставали всего на два очка - 73:75.

Далее химчанин Вячеслав Зайцев реализовал один штрафной из двух, а затем все тот же Лоури дважды безуспешно атаковал кольцо подмосковной команды с дальней дистанции. Точку в игре с линии штрафных поставил Джереми Эванс - 77:73.

Лучшими бомбардирами в составе победителей стали капитан подмосковного коллектива Сергей Моня и Энтони Гилл, набравшие по 17 очков. Причем американец сделал так называемый "дабл-дабл", добавив в свой актив еще и двузначное число подборов (10).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Победа есть победа. Я немного не так ее представлял, хотя знал, что "Цмоки" - хорошая команда, которая хотя и не имеет побед, но при этом все встречи проигрывает в концовке и с небольшой разницей, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - С нами случилось такая же история. Игра по качеству могла быть лучше. Нам недостаточно помощи игроков резерва. Сегодня, скажем, из "скамейки" нам помог только Моня, который хорошо влился в игру и выдал отличный матч. Егор Вяльцев пока не полностью готов после полуторамесячного отсутствия, хотя он старался и, думаю, скоро вернется на прежний уровень.

В другом матче игрового дня Единой лиги "Парма" у себя дома в Перми в присутствии 4700 зрителей победила саратовский "Автодор" - 97:81. У хозяев снайперскими качествами блеснул Максим Григорьев - 29 очков, в том числе семь попаданий издали.

А в понедельник, 25 ноября, играют: УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург), ЦСКА - БК "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зелена-Гура" (Польша), "Калев" (Таллин, Эстония), "Астана" (Нур-Султан, Казахстан).

В турнире лидируют: "Химки" - 8 побед и 0 поражений, ЦСКА - 5-2, "Локомотив-Кубань" - 4-2, "Енисей" (Красноярск) - 4-2, УНИКС - 4-3. По итогам двухкругового регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь сильнейших участников из 13-ти.

Спорт Баскетбол
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