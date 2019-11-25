Испанцы во главе с Рафаэлем Надалем выиграли Кубок Дэвиса

Сборная Испании в шестой раз стала обладателем Кубка Дэвиса, который завершился в Мадриде, на этот раз в принципиально новом формате. В финальном матче хозяева корта обыграли канадцев в двух одиночных матчах, так что парная комбинация даже и не понадобилась.

Сначала Роберто Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (6:3), 6:3, а затем лидер команды и первая ракетка мира Рафаэль Надаль нанес поражение Денису Шаповалову - 6:3, 7:6 (9:7).

- Когда ты наконец выигрываешь титул после всех испытаний, через которые пришлось пройти на этой неделе, тем более выступая у себя дома, сложно подобрать слова, чтобы описать свои чувства, - цитирует Надаля официальный сайт Кубка Дэвиса. - Могу сказать, что это потрясающе - разделить победу со всей командой, со всеми, кто поддерживал нас. Я безмерно счастлив, честно. Турнир без преувеличения был незабываемым.

Испанцы хоть и считались фаворитами с самого начала, поход за трофеем действительно простым не получился. Да, Надаль играл безукоризненно и безошибочно, превзойдя достижения нашего Андрея Рублева, который с группового этапа до полуфинала выиграл все свои одиночные матчи. Кроме того, скамейка у сборной Испании тоже была солидной. Но Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс получили травмы. Хотя их проблемы не идут ни в какое сравнение с тем потрясением, которое испытал Роберто Баутиста-Агут, когда ему сообщили о смерти отца. Теннисист на время покинул расположение сборной, но потом вернулся, нашел в себе силы и помог команде выиграть финал у канадцев. На командных фото с Кубком Дэвиса именно он, а не Надаль, держит трофей. И это правильно.

Сборной Канады, несмотря на поражение, тоже есть чем гордиться. Финал Кубка Дэвиса - их лучшее достижение за всю историю участия в турнире. До этого они всего дважды играли в полуфиналах, причем неудачно - в 1913 и 2013 годах.

Что касается россиян - Андрея Рублева и Карена Хачанова, которые уступили канадцам в полуфинале, то ребята обеспечили сборной путевку в финальную часть обновленного Кубка Дэвиса в следующем году. Так же, как и еще одни полуфиналисты- британцы. Специальное приглашение получили десятикратные чемпионы французы, выбывшие после группового этапа, и прошлогодние победители сербы, которых наши выбили в четвертьфинале. Еще 12 команд определятся по результатам квалификации, запланированной на 6-7 марта 2020 года.