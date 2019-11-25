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25.11.2019 11:43
Рубрика: В мире

70-летняя итальянка раскрыла секрет подростковой фигуры

Текст: Нива Миракян (Рим)

Глядя на жительницу Италии Норму Уильямс, невозможно поверить, что этой молодой, подтянутой "девушке" 70 лет.

Норма является уроженкой Британии, но ей так понравился итальянский климат, что она вместе с семьей много лет назад перебралась на Апеннины, в Умбрию, чтобы наслаждаться жизнью, продавая недвижимость.

При росте 170 см женщина держит вес 60,5 килограмма на протяжении последних 20 лет. Норма с удовольствием делится своим "рецептом" красоты и молодости.

Фото: Pixabay
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"Возраст - это состояние ума. Я о нем в принципе не думаю. Я живу в Италии, в красивой стране, где доминируют мода, солнце, прекрасная еда и вино", - подписала одну из своих фотографий в соцсетях Уильямс.

"Секрет успеха" кроется в последовательности и внимательном отношении к своему рациону питания.

Утром, пока не пройдет тренировка, женщина не завтракает, но после занятий может позволить себе свежевыпеченный круассан с чашечкой капучино. В полдень в качестве перекуса и вместо обеда, итальянка ест апельсины, бананы и прочие фрукты. На ужин она предпочитает насыщенную белками пищу: фасоль, морковь, брокколи или грибы в соевом соусе. В ее рацион также могут входить салаты из свежих овощей с йогуртом, мёд и орехи. Своим любым блюдом итальянка называет спагетти из твердых сортов пшеницы с овощами.

Для приготовления еды Норма использует только итальянское оливковое масло и каждый вечер (не раньше 19 часов) пьет по одному бокалу красного вина.

Кроме этого, Норма занимается спортом 7 раз в неделю и совершает ежедневные пешие прогулки. Если вес женщины начинает превышать 60 кг хотя бы на 500 грамм, то количество прогулок в день увеличивается до двух раз, невзирая на настроение и погоду.

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