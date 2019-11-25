Новости

Суд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК 20:08
Американец несколько лет прятался в землянке, чтобы не платить налоги 20:03
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России 19:50
На греческие острова за неделю перебрались почти три тысячи беженцев 19:17
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы 19:15
Медведев заявил о проблеме "фейковых новостей" 19:05
Путин высоко оценил миссию фестиваля "Москва встречает друзей" 19:05
Клуб Овечкина намерен в следующем сезоне провести матч НХЛ в России 19:03
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию 19:02
Стали известны подробности ограбления сокровищницы "Зеленые своды" 18:51
Mercedes-Benz готовит к показу кроссовер GLA нового поколения 18:45
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов 18:41
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ 18:37
В Пскове за нападение на врача задержали отца погибшего ребенка 18:35
Путин приедет в Китай в следующем году 18:34
Онлайн-кинотеатр ivi покажет сериал "Поток" 18:29
В Москве школьница провалилась под пол на уроке 18:15
Названы российские села с самыми веселыми названиями 18:04
"Малыш на драйве" может сыграть в экранизации игры Uncharted 18:00
Лукашенко назвал причину отсутствия оппозиции в новом парламенте 18:00
Наши соотечественники обсудят в Лондоне вопросы взаимодействия с Россией 17:58
Вышел русский трейлер многосерийной киберпанк-аунтиутопии "Поток" 17:51
Кому в Сочи работодатели готовы платить до 400 тысяч рублей 17:48
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область 17:30
В псковской детской больнице напали с ножом на врача 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
25.11.2019 20:32
Рубрика: Общество

Уроки века

Преподавание истории в школах изменится
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Как рассказывать школьникам о противоречивом XX веке? Почему нужен обязательный ЕГЭ по истории? Чего не хватает учебникам? Все это обсудили в Казани на Всероссийском совещании учителей истории и обществознания с участием министра просвещения Ольги Васильевой.
Ольга Васильева: Главная задача - осмысление уроков и значения Победы. Фото: Министерство просвещения РФ Ольга Васильева: Главная задача - осмысление уроков и значения Победы. Фото: Министерство просвещения РФ
Ольга Васильева: Главная задача - осмысление уроков и значения Победы. Фото: Министерство просвещения РФ

Напомним: после долгих дискуссий завершается разработка новой редакции Федеральных государственных образовательных стандартов. По словам министра, одним из недостатков прежних ФГОСов были невнятные требования к результатам образования, что ударило по воспитательной составляющей школы. А история и обществознание играют важную роль в формировании мировоззрения детей, их гражданского правосознания.

Что изменится? Больше внимания будет уделено биографии исторических деятелей, освоению исторической географии. Расширяется спектр источников. Это поможет школьникам научиться критическому анализу материалов.

Фото: REUTERS
Что происходит с филологией в региональных вузах

- Я согласна с мнением учителей, которые предлагают использовать 11-й класс для более подробного рассказа о событиях второй половины XX века и современной России, - сказала Ольга Васильева. - Это позволит остановиться на итогах Второй мировой войны и ее важнейшей составляющей - Великой Отечественной войны. Важно более подробно осветить международный контекст всех основных событий нашей истории.

О проблемных моментах преподавания говорил председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян. Как, скажем, преподносить ученикам "трудные вопросы", когда один и тот же период ученые оценивают по-разному. Академик убежден: педагог должен озвучивать разные точки зрения. И речь не только о XX веке, который иначе воспринимается за рубежом. Много дров наломали в свое время и наши историки.

- В начале 90-х годов из учебников почти выпало освободительное движение в России XIX века. Я не забуду, как увидел в учебном пособии фразу, что первыми террористами в России были декабристы! - говорит Александр Чубарьян.

Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в 2022 году в нескольких пилотных регионах

Еще одна проблема - дефицит дидактических материалов. В учебных пособиях мало иллюстраций. И хотя недавно было выпущено три линейки новых учебников истории, дошли они далеко не до всех учеников.

- Давайте откровенно признаем: во многих школах используют учебники 20-летней давности, - сказал Чубарьян. - Потому что было принято решение: можно ими пользоваться до "технического износа"...

Кстати, обеспеченность школ новыми учебниками составляет более 96 процентов. Но есть регионы просто с шокирующими показателями: Чувашия - 0 процентов, Калмыкия - 1,5 процента, Орловская область -10, 4...

Естественно, всех волновал и вопрос обязательного ЕГЭ по истории. Как сообщила Ольга Васильева, его могут ввести в 2022 году в нескольких пилотных регионах.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва удовлетворена решением арбитража по "керченскому инциденту"
Медведев и его финский коллега рассказали о перспективе отмены санкций
В Кремле рассказали про подготовку саммита "нормандской четверки"
В ГД скептически оценили ответ "Нафтогаза" на предложения "Газпрома"
Ушла из жизни легендарная разведчица Гоар Вартанян