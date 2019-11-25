Как рассказывать школьникам о противоречивом XX веке? Почему нужен обязательный ЕГЭ по истории? Чего не хватает учебникам? Все это обсудили в Казани на Всероссийском совещании учителей истории и обществознания с участием министра просвещения Ольги Васильевой.

Напомним: после долгих дискуссий завершается разработка новой редакции Федеральных государственных образовательных стандартов. По словам министра, одним из недостатков прежних ФГОСов были невнятные требования к результатам образования, что ударило по воспитательной составляющей школы. А история и обществознание играют важную роль в формировании мировоззрения детей, их гражданского правосознания.

Что изменится? Больше внимания будет уделено биографии исторических деятелей, освоению исторической географии. Расширяется спектр источников. Это поможет школьникам научиться критическому анализу материалов.

- Я согласна с мнением учителей, которые предлагают использовать 11-й класс для более подробного рассказа о событиях второй половины XX века и современной России, - сказала Ольга Васильева. - Это позволит остановиться на итогах Второй мировой войны и ее важнейшей составляющей - Великой Отечественной войны. Важно более подробно осветить международный контекст всех основных событий нашей истории.

О проблемных моментах преподавания говорил председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян. Как, скажем, преподносить ученикам "трудные вопросы", когда один и тот же период ученые оценивают по-разному. Академик убежден: педагог должен озвучивать разные точки зрения. И речь не только о XX веке, который иначе воспринимается за рубежом. Много дров наломали в свое время и наши историки.

- В начале 90-х годов из учебников почти выпало освободительное движение в России XIX века. Я не забуду, как увидел в учебном пособии фразу, что первыми террористами в России были декабристы! - говорит Александр Чубарьян.

Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в 2022 году в нескольких пилотных регионах

Еще одна проблема - дефицит дидактических материалов. В учебных пособиях мало иллюстраций. И хотя недавно было выпущено три линейки новых учебников истории, дошли они далеко не до всех учеников.

- Давайте откровенно признаем: во многих школах используют учебники 20-летней давности, - сказал Чубарьян. - Потому что было принято решение: можно ими пользоваться до "технического износа"...

Кстати, обеспеченность школ новыми учебниками составляет более 96 процентов. Но есть регионы просто с шокирующими показателями: Чувашия - 0 процентов, Калмыкия - 1,5 процента, Орловская область -10, 4...

Естественно, всех волновал и вопрос обязательного ЕГЭ по истории. Как сообщила Ольга Васильева, его могут ввести в 2022 году в нескольких пилотных регионах.