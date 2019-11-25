Италия, на первый взгляд, кажется теплой страной, в которой можно безболезненно и с комфортом перезимовать. На деле зимой бывает холодно, но далеко не каждый житель Апеннин может позволить себе такую роскошь, как круглосуточное отопление. В большинстве домов зуб на зуб не попадает ввиду неподъемно высоких расходов на коммуналку и особых правил, действующих на итальянской территории.

В Италии отопление включается неравномерно. По правилам снабжения страна поделена на шесть климатических зон по средним температурным показателям. Для каждой из них прописано конкретное количество часов в сутки, во время которых позволяется включать батареи. Например, в сицилийском городе Палермо можно прогревать жилища с 1 декабря по 31 марта в течение максимум восьми часов в сутки, тогда как в Милане отопление в домах может работать с 15 октября по 15 апреля, но не более 14 часов в сутки. В исключительных ситуациях, когда температура за окном резко падает ниже установленного значения, муниципальные власти могут разрешить более раннее начало отопительного периода.

Правила также регулируют вопрос о допустимой максимальной температуре в жилых помещениях и офисах - она не должна превышать 20 градусов по Цельсию плюс-минус 2 градуса погрешности. В индустриальных помещениях и на производстве лимит составляет 18 градусов. Нарушителям может грозить штраф, поскольку именно эта температура считается на Апеннинах оптимальной для жизни и работы.

В голове итальянца никак не укладывается, что в доме может быть всегда +25, а то и больше. Отопление для них - это не только весьма больной вопрос, но и повод для гигантского стресса и финансового напряжения. С наступлением зимнего периода перед каждой среднестатистической семьей встает почти риторический выбор: платить за отопление каждые два месяца 250-300 евро либо добровольно превращаться в "капусту", надевая на себя дома чуть ли не шубу?

В голове итальянца никак не укладывается, что в доме может быть всегда +25, а то и больше

Для того чтобы не ставить итальянцев перед таким жестким выбором, многочисленные печатные и онлайн-издания щедро делятся разнообразными оригинальными лайфхаками на тему "как пережить зиму в Италии в тепле и не разориться на отоплении". Учитывая, что большинство итальянцев зимой не могут себе позволить в квартире температуру выше 15 градусов, им приходится следовать некоторым полезным советам и идти на разные ухищрения. Так, те, кто в не состоянии приобретать новомодные электрические матрасы, перед сном вынуждены разогревать постель феном для волос, чтобы потом бесстрашно нырнуть в нее, не испытывая неприятных ощущений. А утром, когда центральное отопление выключено, многие итальянцы придерживаются принципа "не бывает плохой погоды дома, бывает неподходящая одежда". Поэтому многие на Апеннинах расхаживают по дому, накрывшись огромными пледами. К счастью, в последнее время, аккурат к зиме, в местных магазинах появились пледы-жакеты, которые не стесняют движения. Среди хитов продаж этого года также лидируют специальные USB-тапочки с подогревом, которые заряжаются от компьютера. Для того, чтобы сэкономить на отоплении в те короткие часы, когда кондоминиум включает батареи, многие итальянцы используют самодельные алюминиевые или керамические панели, которые отражают тепло, либо чередуют согревающие помещения устройства, попеременно включая батареи и специальные термовентиляторы, которые не потребляют много энергии и нагревают квартиру за довольно короткий промежуток времени.