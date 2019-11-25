Клуб Овечкина намерен в следующем сезоне провести матч НХЛ в России

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" рассматривает вариант проведения матча регулярного чемпионата НХЛ в России.

Национальная хоккейная лига объявила о проведении двух матчей регулярного чемпионата в следующем сезоне за пределами Северной Америки. Поединок "Бостона" и "Нэшвилла" примет Чехия, а "Коламбус" и "Колорадо" сыграют в Финляндии. Однако есть вероятность, что еще один матч состоится в России.

Как сообщает Washington Post, "Вашингтон", в составе которого играет одна из главных звезд НХЛ Александр Овечкин, намерен сыграть в России в следующем сезоне или же через год.

Президент "Кэпиталз" Дик Патрик заявил, что его команда планирует провести матчи в России и Швеции, где играют его главные звезды. НХЛ собиралась провести выставочный матч в Китае, но эта идея явно не пришлась по душе боссам клубов.

"Мы собираемся провести эти матчи в следующем сезоне или через сезон", - сказал Патрик.

За "Вашингтон" выступают капитан команды форвард Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.