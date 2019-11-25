Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от соревнований под национальным флагом сроком на 4 года.

Официальный сайт WADA опубликовал пресс-релиз, в котором подтвердил, что комитет по соответствию организации предлагает признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. А передранные WADA данные московского антидопингового агентства - "неполными и не полностью достоверными".

Помимо этого комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. При этом, если исполком организации поддержит это решение, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх, но только под нейтральным флагом, без национальной символики и гимна.

Исполком WADA рассмотрит эту рекомендацию на специально созванном заседании в Париже 9 декабря 2019 года.