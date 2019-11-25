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25.11.2019 19:05
Рубрика: Власть

Медведев заявил о проблеме "фейковых новостей"

Текст: Владимир Кузьмин
"Фейковые новости" стали огромной проблемой в современном мире, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Это делает важными проверенные источники информации, и государственным СМИ в этом плане, полагает он, стоит доверять.

В наши дни разговоров о достоверности информации становятся все больше. Некоторые главы государств, заметил председатель правительства во время встречи с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, с этого начинают и заканчивают свой день. "Проблема эта, действительно, существует, и мир так устроен, что если раньше, во всяком случае, в период моей молодости, можно было сразу понять, откуда эта новость произошла в силу централизации источников информации, то сейчас это уяснить практически невозможно", - сказал Медведев. И информационное пространство устроено так, что если какое-то сообщение начинает цитироваться, то потом уже невозможно отследить первоначальный источник или это перестает быть важным. Когда же якобы новость процитирует какое-то количество источников, то она постепенно становится общественно признанной и близкой к достоверной, хотя, указал премьер, таковой вовсе не является.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Поэтому важное значение приобретают именно достоверные источники информации. "Здесь не должно быть никаких иллюзий", - заметил глава правительства. И для доверия государственными СМИ есть несколько причин, считает он. В частности, они избегают сомнительных публикаций, просчитывая минусы тиражирования такой информации.

- Вы ощущаете свою ответственность перед людьми, перед народом, перед руководителями, которые вас так или иначе назначают на эти должности, а другие источники информации далеко не всегда этим руководствуются, - заявил Дмитрий Медведев. - В этом, как мне кажется, весь смысл и достоинство существования таких государственных информационных агентств, которые существуют на пространстве Содружества Независимых Государств.

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