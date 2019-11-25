Министр военно-морских сил США не поддержал Белый дом и был уволен

Скандальным увольнением высокопоставленного чиновника Пентагона - министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера - закончилось прямое вмешательство президента Дональда Трампа в расследование громкого дела о военных преступлениях спецназа морской пехоты США.

Несмотря на зафиксированные злоупотребления "звездно-полосатых" солдат и соответствующий обвинительный приговор военного трибунала, Трамп в преддверии президентских выборов 2020 года показательно защитил изрядно запятнанную честь мундира американских военных, избавившись при этом от очередного неугодного оппонента в министерстве обороны США.

Лишившийся своего кресла Спенсер имел неосторожность проявить самостоятельность, разойдясь с Белым домом в оценках громкого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера. Напомним, что этот боец элитного отряда "морских котиков" обвинялся в серии военных преступлений, совершенных в Ираке. Было установлено, что во время боев за Мосул в 2017 году спецназовец добил раненого и взятого в плен боевика ножом, а также открывал огонь по гражданским. Правда, обвинительный приговор от военных судей в июле он получил лишь за доказанный факт фотографирования на фоне тел убитых иракцев, что категорически запрещено внутренними инструкциями Пентагона. Это резонансное дело с самого начала привлекло внимание президента Трампа: памятуя о своем консервативном электорате, для которого военная униформа США превыше всего на свете, он неоднократно вмешивался в данный судебный процесс и, несмотря на вердикт военного трибунала, в итоге отказался разжаловать замаравшегося "котика" в рядового.

Потерявший свой пост Спенсер имел неосторожность проявить самостоятельность

Столь волюнтаристское поведение верховного главнокомандующего вошло в клинч с уставом, отношением к дисциплине и моральными нормами командования сил спецопераций флота США, которое в установленном порядке добивалось изгнания из элитного спецотряда проштрафившегося и психически неуравновешенного бойца, а также лишения его регалий "морских котиков". Демонстрируемое недовольство и сопротивление военных, в свою очередь, по имиджевым соображениям стало категорически неприемлемо для Белого дома, что в итоге и вылилось в нынешний скандал. В ходе него министр ВМС Спенсер отказался открыто поддержать в этом деле занятую Трампом и весьма неоднозначную для кадровых пентагоновцев позицию. Предлагал сотрудникам его администрации не вмешиваться в разбирательство вокруг Галлахера и неуклюже попытался сгладить конфликт, чем лишь обострил клубок противоречий. И стал его первой жертвой. "Я очень озабочен таким поведением высокопоставленного сотрудника Пентагона. Министр Спенсер больше не пользуется моим доверием для дальнейшего нахождения на этой позиции", - заявил политический назначенец Трампа и руководитель оборонного ведомства США Марк Эспер. Сам президент США через свой основной рупор, Twitter, добавил, что "был недоволен тем, как флот обращался с делом спецназовца Галлахера", и сообщил о быстро подобранной им замене на ставший вакантным пост министра ВМС США. Им станет адмирал и нынешний посол в Норвегии Кен Брэйтуэйт.

Со своей стороны, уволенный Ричард Спенсер в долгу не остался, фактически обвинив хозяина Белого дома в том, что он "подрывает ключевые принципы командования и дисциплины" американских военных, грубо вмешиваясь в дело Галлахера.