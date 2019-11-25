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25.11.2019 21:15
Рубрика: Экономика

Сбросить скорость

Минтранс фиксирует снижение смертности на дорогах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
По итогам десяти месяцев текущего года аварийность и травматизм на российских дорогах снизились. Об этом в понедельник в Совете Федерации рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который выступил перед сенаторами с докладом о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Ситуация в сфере безопасности дорожного движения улучшается: основные показатели аварийности снижаются, по итогам 10 месяцев (2019 года) на 3,5% снизилось количество ДТП, число раненых снизилось на 2,9%, на 9,4% снизилось число погибших", - рассказал министр. "Примем все меры для достижения нулевого показателя социального риска, нулевой смертности в ДТП к 2030 году", - заявил он.

Среди таких мер - оснащение дорог инфраструктурой для обеспечения безопасности движения: тротуарами, отбойниками, видеокамерами. Лучше всего, по словам Дитриха, дело обстоит именно с установкой камер: в 2019 году план по их установке будет перевыполнен на треть, вместо запланированных 9 тысяч фактически будет установлено почти 12,5 тысячи. По его словам, это объективная необходимость: в ряде регионов на вновь отремонтированных участках региональных трасс возросла аварийность из-за превышения водителями скорости. Наличие камер фото- и видеофиксации дисциплинирует водителей, пояснил глава минтранса.

В ответ на жалобы Минтранс совместно с МВД разработали методику определения мест установки видеокамер

При этом он признал, что не все камеры установлены там, где следует. "В этом году было много претензий от водителей по установке камер", - сообщил министр. В ответ на жалобы минтранс совместно с МВД разработали методику определения мест установки камер. По итогам апробации методики будут подготовлены предложения по утверждению ее в виде постановления правительства.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Кроме того, рассказал он, ведомство ведет большую работу по пропаганде безопасности среди всех участников движения. Даже "на базе родильных домов и перинатальных центров организовано обучение женщин-рожениц - им прививают навыки и умения безопасной перевозки детей в автомобилях".

С учетом требований нацпроекта особое внимание уделяется формированию региональных дорожных фондов. И здесь, по словам министра, есть одна нерешенная проблема - "в ряде субъектов до сих пор часть средств выводится из дорожных фондов и направляется на иные цели". Прежде всего - на уплату налога на имущество региональных автодорог. "В 2019 году таким образом изъято из региональных фондов порядка 12 млрд рублей". "Конечно, с каждым годом число регионов, взимающих налог на дороги, сокращается: в 2014 году их было 45, в этом году - чуть более 20".

"Это полное безобразие, - считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. - Мы так не договаривались: дорожные фонды были введены как специализированные, целевым образом на улучшение качества дорог. Она призвала сенаторов поговорить с главами регионов на эту тему. "Не надо нарушать правила, мы с таким трудом вернули дорожный фонд, чтобы были целевые деньги именно на дороги", - добавила председатель СФ. Свой вариант решения проблемы есть и у минтранса: ведомство подготовило соответствующие изменения в Налоговый кодекс, "чтобы закрепить освобождение региональных дорог от налога на имущество", сообщил Евгений Дитрих и попросил сенаторов поддержать эту инициативу.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс
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