Закон города Москвы от 20 ноября 2010 года № 29 "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения"

Статья 1. О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 "О налоге на имущество организаций"

В статье 4:

1) дополнить частью 1.9 следующего содержания:

"1.9. Организации уплачивают налог в размере 3 процентов исчисленной суммы налога в отношении зданий, сооружений, включенных в реестр объектов парков развлечений, и помещений в них, самостоятельно используемых организацией и (или) ее взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии с пунктом 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, для осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией аттракционов.

Для целей настоящей части парком развлечений признается территория, указанная в проектной документации парка, согласованной в установленном порядке, и предоставленная собственникам расположенных на ней зданий, сооружений, являющимся взаимозависимыми лицами, на которой расположены аттракционы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (далее - аттракционы), и (или) здания, сооружения, используемые для размещения аттракционов, и которая соответствует требованиям, установленным Правительством Москвы, по следующим показателям:

1) размер площади территории парка развлечений;

2) объем капитальных вложений организации и (или) ее взаимозависимых лиц в строительство, реконструкцию, приобретение и монтаж аттракционов, расположенных в зданиях, сооружениях парка развлечений и на его территории.

В реестр объектов парков развлечений включаются здания, сооружения, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости, фактически используемые в целях размещения аттракционов, а также фактически используемые одновременно как в целях размещения аттракционов, так и в целях размещения кинотеатров, концертных залов и (или) объектов общественного питания. Порядок и условия определения показателей фактического использования указанных зданий, сооружений устанавливаются Правительством Москвы. Формирование реестра объектов парков развлечений осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Реестр объектов парков развлечений утверждается Правительством Москвы на налоговый период. Здание, сооружение включается в реестр объектов парков развлечений на налоговый период, в котором организация обратилась с заявлением о таком включении.";

2) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) частью 1.9 настоящей статьи.";

3) в части 4 слова "1.4 и 1.6" заменить словами "1.4, 1.6 и 1.9".

Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 "О земельном налоге"

1. В статье 1 слова "порядок и сроки уплаты налога," исключить.

2. В части 1 статьи 2:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) 0,025 процента от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";";

2) пункт 2 дополнить словами "(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)".

3. Статью 3 признать утратившей силу.

Статья 3. О внесении изменений в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года № 33 "О транспортном налоге"

1. В статье 1 слова "и сроки" исключить.

2. В статье 2:

1) абзац первый после слова "тонну" дополнить словами ", одну единицу валовой вместимости";

2) в строке десятой таблицы слова "валовой вместимости" заменить словами "или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности".

3. В статье 3:

1) в названии слова "и сроки" исключить;

2) часть 1 признать утратившей силу.

4. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) лица, имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, - в отношении указанных транспортных средств, зарегистрированных на этих лиц.".

Статья 4. О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 31 октября 2012 года № 53 "О патентной системе налогообложения"

В таблице статьи 1:

1) в пункте 19 слово "дач" заменить словами "садовых домов";

2) пункт 55 дополнить словами ", за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"".

Статья 5. О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 "О налоге на имущество физических лиц"

В пункте 1 статьи 1 слова ", предоставленных" и ", дачного" исключить.

Статья 6. О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 26 ноября 2014 года № 55 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы"

В статье 1 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "2,4099" заменить цифрами "2,4591".

Статья 7. О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы от 1 апреля 2015 года № 14 "О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 "О налоге на имущество организаций"

В части 3 статьи 2 цифры "2020" заменить цифрами "2025".

Статья 8. О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы от 13 мая 2015 года № 22 "О внесении изменения в статью 4.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 "О налоге на имущество организаций"

В части 3 статьи 2 цифры "2020" заменить цифрами "2025".

Статья 9. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Части 1 и 3 статьи 2 и части 1 и 3 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются начиная с уплаты транспортного налога и земельного налога за налоговый период 2020 года.

4. Часть 4 статьи 3 настоящего Закона утрачивает силу с 1 января 2025 года.

5. Пункт 1 статьи 4 и статья 5 настоящего Закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Мэр Москвы С.С.Собянин



