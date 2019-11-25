На греческие острова за неделю перебрались почти три тысячи беженцев

Согласно обнародованным данным регионального управления полиции Греции по северной части Эгейского моря, в течение только одной недели на греческие острова Лесбос, Хиос и Самос перебрались почти 3 тысячи нелегальных мигрантов.

Беженцы оказались на территории Греции, преодолев на вышедших со стороны турецкого побережья надувных лодках несколько километров по морю.

По данным газеты Кathimerini, вновь прибывших переселенцев временно разместили в сильно переполненных к настоящему времени лагерях для беженцев. Ранее сообщалось, что в этих учреждениях неоднократно фиксировались вспышки насилия из-за недовольства мигрантов условиями своего содержания.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в минувшую пятницу в национальном парламенте, раскритиковал Европейский союз за отсутствие солидарности в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах. И заявил о том, что Брюссель проигнорировал запрос Афин о перераспределении между странами-членами ЕС 3 тысяч несовершеннолетних нелегалов, которые на данный момент находятся без родителей в центрах размещения беженцев по всей территории Греции. В этом вопросе партнеры-европейцы "не повели себя честно", отметил глава греческого правительства.