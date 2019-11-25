На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

Охранники и посетители одного из ночных клубов Славянска выкинули из помещения заместителя мэра города Андрея Рубана, требовавшего выключить песни Олега Газманова. На их действия пожаловался сам чиновник, написав об этом на своей странице в Facebook.

По словам Рубана, в баре он услышал песню "Москва, звонят колокола" и пожаловался на нее администрации. Несмотря на то, что песня была заказана другим посетителем, чиновнику пошли навстречу и выключили ее. Но уже через 10 минут заместителю мэра не понравилась другая композиция, включенная ди-джеем - "Офицеры, россияне...". Свое требование выключить ее, как говорит сам Рубан, он выразил на повышенных тонах. В ответ его выволокли на улицу без верхней одежды.

Прибывшая на место вызванная им полиция, как пишет чиновник, не смогла оформить протокол о правонарушении и отпустила охранника, на действия которого жаловался Рубан. В итоге заммэра Славянска пришел к выводу, что полицейские были в сговоре с представителями охраны, и предположил, что вскоре на него самого будут написаны жалобы.

Позднее Рубан сообщил, что встретился с руководством клуба, которое пообещало, что "отличившиеся" сотрудники охраны принесут ему извинения. В связи с этим претензии к администрации заведения были сняты.

В очередном своем посте на Facebook Рубан отметил, что любит русские песни, а его возмущение вызвала пророссийская направленность текстов тех композиций, которые он услышал в клубе.