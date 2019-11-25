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"Опережает голливудские": Владимир Мединский похвалил "Аванпост"

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    25.11.2019, 11:23
Текст:   Олег Усков

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский положительно отозвался об отечественном фантастическом боевике "Аванпост".

Фото: предоставлено НТВ
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Картина только что вышла в прокат и сразу выбилась в группу лидеров.

"Посмотрел сейчас с друзьями и старшими детьми. Очень качественная работа. По смыслам сильно опережает голливудские к/ф про "вторжение пришельцев" И, что приятно, невероятные масштабы съемок", - отрецензировал чиновник картину в своем Twitter.

Однозначно заявив, что "Аванпост" необходимо посмотреть всем любителям фантастики.

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