ОЗХО обвинили в подтасовке доклада о химатаке в Сирии

Вокруг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) разгорелся громкий скандал после очередной порции разоблачений, представленный сайтом WikiLeaks.

В сети было опубликовано обращение к руководству организации одного из участников группы по расследованию химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Автор письма, чья личность не раскрывается, обращает внимание руководителя ОЗХО Роберта Фэйрвезера на то, что первоначальные выводы экспертной миссии организации были существенно искажены при последующей работе в штаб-квартире над текстом доклада.

"Факты, которые остались в отредактированной версии, превратились в нечто совершенно отличное от того, что было изначально", - возмущается эксперт. По его словам, в результате подобных манипуляций "достоверность первоначальных выводов ученых была подорвана".

Так, по мнению специалиста, обнаруженные на месте предполагаемой атаки следы хлорсодержащей фракции могли быть ничем иным как пятнами разлитого отбеливателя, а не следами смертоносного газа. "В большинстве отобранных проб хлор присутствовал лишь частично, всего лишь от 1 до 2 частей на миллиард, что по сути является ничтожным объемом", - говорится в письме. Подчеркивается также, что у пострадавших в результате предполагаемой химатаки симптомы не соответствовали случаям отравления парами хлора. Однако параграф, в котором подробно разбирались подобные несостыковки, необъяснимым образом исчез из итогового текста заключения, подготовленного ОЗХО по инциденту в городе Дума.