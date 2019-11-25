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25.11.2019 20:00
Рубрика: В мире

Истина в письме

ОЗХО обвинили в подтасовке доклада о химатаке в Сирии
Текст: Владимир Шилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Вокруг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) разгорелся громкий скандал после очередной порции разоблачений, представленный сайтом WikiLeaks.

В сети было опубликовано обращение к руководству организации одного из участников группы по расследованию химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Автор письма, чья личность не раскрывается, обращает внимание руководителя ОЗХО Роберта Фэйрвезера на то, что первоначальные выводы экспертной миссии организации были существенно искажены при последующей работе в штаб-квартире над текстом доклада.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Факты, которые остались в отредактированной версии, превратились в нечто совершенно отличное от того, что было изначально", - возмущается эксперт. По его словам, в результате подобных манипуляций "достоверность первоначальных выводов ученых была подорвана".

Так, по мнению специалиста, обнаруженные на месте предполагаемой атаки следы хлорсодержащей фракции могли быть ничем иным как пятнами разлитого отбеливателя, а не следами смертоносного газа. "В большинстве отобранных проб хлор присутствовал лишь частично, всего лишь от 1 до 2 частей на миллиард, что по сути является ничтожным объемом", - говорится в письме. Подчеркивается также, что у пострадавших в результате предполагаемой химатаки симптомы не соответствовали случаям отравления парами хлора. Однако параграф, в котором подробно разбирались подобные несостыковки, необъяснимым образом исчез из итогового текста заключения, подготовленного ОЗХО по инциденту в городе Дума.

В мире Ближний Восток Сирия
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