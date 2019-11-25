Встреча с прессой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, председателя Медиа-совета РГО, была посвящена ежегодному конкурсу медиагрантов.

Русское географическое общество начиная с 2010 года финансово поддержало сотни проектов, касающихся сохранения природного и историко-культурного наследия России. Примерно четверть суммы, около 538 миллионов рублей, было за это время потрачено на медиапроекты. На деньги РГО были сняты документальные и научно-популярные фильмы, созданы теле- и радиопрограммы об экологических проблемах, запущены мультимедийные проекты, изданы атласы и т.д. - всего таких проектов было 247.

Кампания по медиагрантам Русского географического общества на 2020 год, как сообщил Дмитрий Песков журналистам, собравшимся в штаб-квартире РГО на Новой площади, будет запущена в феврале следующего года. Ее условия в этом году изменятся.

- Мы будем придирчивее и требовательнее, - говорил на пресс-конференции председатель Медиа-совета РГО. - Будем более экономны, но, главное, более продуктивными для зрителей и для многомиллионной армии сторонников РГО.

Аудитория , по словам Пескова, меняется. Географические диктанты, ежегодно проводимые РГО, показывают, что россияне интересуются географией - но ее стоит подавать, в современной, удобной им форме,

- Мы будем удовлетворять это желание, то есть требовать мультиплатформенности того контента, что делается на гранты РГО, - говорил Дмитрий Песков.

Одним из требований к соискателям, подающим заявку на фильмы, станет хронометраж. В сезоне-2020 кино, снятое на гранты должно стать динамичнее, идти не дольше 26 минут. Заявка до 40 минут может быть удовлетворена, только если это будет материал, по словам Дмитрия Сергеевича, "уровня Тарантино".

Новому поколению сегодня интересна география - но ее надо подавать в современной, удобной для молодых форме

Преимуществом при выделении грантов будут пользоваться соискатели, сумевшие найти инвестора и рассматривающие грант только как софинансирование. Еще одним преимуществом будет договоренность грантополучателя со СМИ о публикации результатов работы.

Встреча с председателем Медиа-совета РГО продолжилась ответами на вопросы и демонстрацией промороликов проектов, выполненных на гранты. Например - фрагментом документальной картины "Северный ветер бывает теплым" о жизни оленевода Александра, живущего в одиночестве в арктической тайге в Якутии и мечтающего о Париже (картина в эти дни удостоилась приза фестиваля "Путешествие по России" в Красноярске). Судя по всему, "уровня Тарантино" оказался и созданный на средства гранта пятисерийный телефильм "Большой поход Гумбольдта: Урал" свердловского ОТВ, отрывок из которого был показан в аудитории. Председатель Медиа-совета РГО назвал работу прекрасным проектом и порекомендовал авторам и другим грантополучателям и соискателям говорить на языке молодого зрителя, не теряя при этом достоверности и исторической точности.