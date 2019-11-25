Доработанный план развития Северного морского пути (СМП) внесен в правительство. Об этом сообщил замглавы минвостокразвития Александр Крутиков.

Длина этого судоходного маршрута составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. В планах к 2024 году довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. И это не предел.

"Будет продолжать расти вклад Арктики в нефтегазовый сектор, - считает Александр Крутиков. - Мы вполне реально можем довести показатель добычи газа до 90% общего объема и 25% всей добычи нефти. Арктика обеспечит России место одного из лидеров на мировом рынке СПГ, производя до 120 млн тонн СПГ в год. В российской Арктике в ближайшие 15 лет появится и будет активно развиваться новая отрасль экономики - нефтегазохимия. Все это приведет к увеличению загрузки Севморпути до 160 млн тонн в год, то есть в 8 раз выше цифры 2018 года".

Пока - по итогам 2018 года - грузопоток в четыре раза меньше. По данным минтранса, он составил более 20 млн тонн - вдвое больше, чем годом ранее. На транзитные перевозки пришлось около 5%.

СМП проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. По расчетам экспертов, используя СМП, можно на 10-30% сократить время в пути из крупнейших портов Азии в Европу. Но есть проблемы с портами, сложности с подъездами, которые недостаточно обустроены, отмечает директор Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Таисия Шепитько.

До 2024 года должен быть реализован ряд мероприятий по развитию портовой инфраструктуры Севморпути, в том числе построен терминал сжиженного природного газа (СПГ) и газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта, включая подводные гидротехнические сооружения, ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания, а также реконструкция судоходного подходного канала к порту. Это, как предусматривает федеральный проект "Северный морской путь", позволит увеличить мощность российских морских портов на 21,6 млн тонн. Кроме того, должны быть построены четыре ледокола на СПГ для оказания услуг ледокольного флота, это обеспечит возможность круглогодичной отгрузки СПГ из Сабетты.

В ближайшее десятилетие объем грузоперевозок по СМП будет практически полностью формироваться за счет российских грузоотправителей

"За счет активного освоения минерально-сырьевых центров будут интенсивно расти грузоперевозки по СМП, а значит, будут развиваться его инфраструктура и судостроение, - говорит замглавы минвостокразвития. - У меня нет сомнений в достижении объема в 80 млн тонн в 2024 году. Более того, к 2030 году этот объем может достичь уже 120 млн тонн. В ближайшее десятилетие объем грузоперевозок по СМП будет практически полностью формироваться за счет российских грузоотправителей. Но именно удовлетворение их потребности в ледоколах, навигации и связи, безопасности создаст базу для круглогодичного прохождения судов с коммерческой скоростью. А это самое необходимое (правда, недостаточное) условие для переключения на СМП международных грузов".

В министерстве ставят цель сделать Севморпуть глобально конкурентоспособным транспортным коридором и, начиная с 30-х годов, наращивать объем международных перевозок.

"Нам необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость таких перевозок, стоимость прохождения СМП за счет государственной поддержки должна быть чуть ниже стоимости южного маршрута, по крайней мере в первые годы. Важно, чтобы транспортные компании и грузоотправители поверили, что по СМП можно перевозить грузы безопасно и точно в срок. Мы начали проработку проекта создания регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским, до которых из Европы и Азии грузы будут доставляться фидерными судами, там консолидироваться на отечественных контейнеровозах и доставляться под гарантии государства", - сообщил Крутиков.

С появлением современных портов по Севморпути могут пойти также экспортные поставки, которые сейчас обходят СМП стороной из-за непредсказуемых ледовых условий. "Теоретически этот морской путь может быть использован для экспорта в Азию сельхозпродукции, скажем, из Сибири", - отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По рекам Иртыш и Обь она могла бы доставляться до Северного Ледовитого океана, а далее в Азию.

Чтобы СМП стал драйвером развития Арктики, существующего регулирования недостаточно - границы СМП четко определены в соответствии с международным правом - от Новой Земли до Чукотки. Для этого в проект Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года будет введено новое понятие Северного морского транспортного коридора. Это вся транспортная коммуникация от Мурманска до Камчатки. В минвостокразвития считают, что функции единого оператора СМП должны распространяться на весь этот коридор.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Евгений Гайва

Комментарий

Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома":

- Принятое в 2018 году решение наделить госкорпорацию "Росатом" полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути позволяет повысить эффективность государственного управления в сфере развития СМП. Теперь подход к управлению строится на принципе "двух ключей": за нормативное регулирование отвечает минтранс, а за коммерческие и хозяйственные функции - "Росатом".

Также нам в управление переданы объекты федеральной портовой инфраструктуры, необходимые для обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства по Севморпути. Кроме этого, мы приняли от минтранса в состав госкорпорации ФГУП "Гидрографическое предприятие".

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года мы отвечаем за реализацию Федерального проекта "Северный морской путь". Целевая задача по развитию Севморпути сформулирована президентом России предельно четко - к 2024 году довести грузопоток на этом направлении до 80 млн тонн в год. Развитие пойдет прежде всего за счет проектов российских компаний в Арктике. В СССР, в пик грузооборота, по арктической трассе было отправлено 6,7 млн тонн. А за 2018 год у нас уже более 20 млн. Поэтому главная задача - обеспечить реализацию российских мегапроектов в Арктике. Без атомного ледокольного флота эти проекты сложно реализовать.

При этом создание инфраструктуры в привязке к крупным инвестпроектам, обновление атомного ледокольного флота и строительство новых судов ледового класса позволит приступить к решению еще одной важной задачи - развитию международных перевозок через так называемый Северный морской транспортный коридор, включающий в себя СМП. Мы, разумеется, анализируем и просчитываем потенциал грузопотока по СМП от существующих и потенциальных зарубежных заказчиков. Считаем, что с развитием восточного маршрута в перспективе появится и транзитное международное судоходство. Конечно, грузы из Южного Китая все равно не пойдут через наши арктические воды, так как это просто невыгодно по времени. А вот из Кореи, Северного Китая или Японии - возможно. Для увеличения объема транзитных грузов нам нужно организовать сервис на всем протяжении Севморпути на уровне международных стандартов торгового судоходства. Сейчас мы изучаем возможность как экономическую, так и техническую создать порты-хабы на северо-западе и северо-востоке страны.

Подготовил Александр Емельяненков