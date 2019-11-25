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25.11.2019 19:52
Рубрика: Власть

Защити себя сам

Понятие "самооборона" нужно расширить
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Человек, незаконно проникающий в чужой дом против воли хозяина, должен понимать, что его могут убить. Таков смысл будущего законопроекта, который намерен внести лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуму в ближайшее время. Суть инициативы - расширить понятие "самооборона". То есть дополнить статью 37 УК РФ пунктом о том, что "действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением необходимой самообороны".
Человек, защищающий свой дом и семью от налетчиков, не должен думать о превышении самообороны. Пусть об этом думают налетчики - они могут нарваться на нож или пулю. Фото: iStock Человек, защищающий свой дом и семью от налетчиков, не должен думать о превышении самообороны. Пусть об этом думают налетчики - они могут нарваться на нож или пулю. Фото: iStock
Человек, защищающий свой дом и семью от налетчиков, не должен думать о превышении самообороны. Пусть об этом думают налетчики - они могут нарваться на нож или пулю. Фото: iStock

"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны", - рассказал Владимир Жириновский "Известиям". При этом он сослался на законодательство США, где гражданин без всяких оговорок вправе убить любого, вторгшегося в его жилище. И в 98 процентах случаев такие действия оправдываются.

Фото: "РГ"
Кучерена: В вопросе разрешенной самообороны не стоит равняться на США

В России же в 2018 году за превышение пределов самообороны вынесены приговоры 750 гражданам, в 2017-м - 854.

Не удивительно, что такое заявление сразу же вызвало бурные дебаты в депутатском корпусе, среди юристов, правоохранителей и обычных граждан. Судя по высказываниям в Сети, большинство граждан - за такие поправки.

Собственно, эта проблема не нова и в принципе, казалось бы, нашим законодательством уже решена. Так, статс-секретарь и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин в своем блоге несколько лет назад написал, что "существующая сейчас в Уголовном кодексе статья 37 более чем достаточна для того, чтобы необходимую оборону осуществлять в любых пределах. Главное - чтобы необходимая оборона не превращалась зачастую в нечто иное, например, запоздалую оборону. Есть еще нюанс, о котором забывают многие: необходимая оборона - это мыслительный процесс, ты должен успеть соотнести соотношение нападения и защиты и соразмерность твоих действий как защищающегося с действиями нападавшего".

Действительно, если женщину пытаются всего лишь изнасиловать, то зачем же она сразу тыкает насильника маникюрными ножницами в глаз? Надо поразмыслить и подождать, вдруг этот милый человек захочет затем ее задушить? Вот тогда - в глаз! Но если для жизни нет очевидной угрозы, то изнасилованную женщину, убившую насильника, гарантированно посадят. Так было не раз.

Три года назад даже была высказана инициатива предложить законодателям законопроект об особом порядке рассмотрения дел о самообороне. Так, предлагалось вообще убрать из Уголовного кодекса понятие "превышение мер необходимой самообороны". Речь шла о том, может ли человек, на которого напали грабители, насильники или убийцы, осознавать в этот момент, превышает ли он что-то?

Три года назад предлагалось вообще убрать из Уголовного кодекса понятие "превышение мер необходимой самообороны"

А пока - все не в пользу тех, кто обороняется. Если история получила общественный резонанс и попала на страницы СМИ - человека, пытавшегося себя защитить, оправдают. Нет - значит, нет. Как будто понятие "самооборона" вообще отсутствует в нашей юриспруденции. Хотя уже давно внесли изменения и в Уголовный кодекс (это статьи 37 и 38), где объяснили понятия необходимой самообороны и ее превышения. Причем во всех подробностях. А 27 сентября 2012 года вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление". Верховный Суд напомнил всем судьям о праве на самооборону и подробно разъяснил, как надо рассматривать подобные дела - об этом тогда подробно рассказала "РГ".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
В Госдуме оценили идею Жириновского о расширении пределов самообороны

Это постановление вышло по весьма конкретному и вопиющему поводу. Случилось вот что: на гражданина Соколова и его товарища, возвращавшихся вечером с работы, на улице напали трое отморозков - хотели ограбить. У гопников были длинные и крепкие рейки, содранные со скамеек. Соколов с товарищем стали убегать, но гопники их догоняли и били - на теле Соколова насчитали потом следы десятка ударов. В конце концов, Соколов отобрал палку у одного из нападавших и ударил его по голове. Удар оказался смертельным, и Соколову присудили шесть лет колонии строгого режима с выплатой материального и морального вреда (!) семье потерпевшего. Защита Соколова обратилась в Верховный суд. Собравшаяся затем Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила предыдущее решение в отношении Соколова - он был оправдан и реабилитирован.

То есть, чтобы добиться законности и справедливости, пришлось дойти до самой высокой судебной инстанции. Неужели жертвам нападений, которым посчастливилось отбиться и уцелеть, всякий раз придется взывать к Верховному суду? А если не удастся туда достучаться? Так ведь многим и не удается. Например, однажды дали реальный срок хозяину квартиры, который установил у себя своеобразную защитную сигнализацию - пароходный ревун. Вор вскрыл дверь - и тут жуткий гудок. Преступник умер от разрыва сердца, а мужик сел в тюрьму. Правоохранителям так показалось удобнее, и они опирались не на закон, а на сложившуюся практику. Логика проста: если есть труп - должен быть виновный. А что и почему - уже не важно.

Наше население, разумеется, знает о таких вот "странностях" и "пристрастиях" правоохранителей и судей и давно приноровилось к обстоятельствам - люди защищаются от злодеев как могут. Но при этом в полицию обращаются все реже. Ударил налетчика, как и чем смог, - и беги, не оглядываясь. А вот те сознательные граждане, которые пытаются привести в чувство сомлевшего бандита, вызывают "скорую" и полицию, как правило, оказываются сами во всем виноватыми. Подумаешь, парень всего лишь хотел отобрать у вас часы, мобильник и бумажник, ну, может, пару раз ударить, а вы его - из "травмата". Или - палкой по голове. Превышение! Надо ли удивляться, что полицейским часто приходится списывать найденные в темных подворотнях, переулках и парках трупы на "внутрибандитские разборки" или, скажем, несчастные случаи.

Тем временем

В Германии участились случаи нападений пациентов на врачей, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По статистике МВД, каждый четвертый медик сталкивался с физическим насилием или его угрозой - это "средняя температура по больнице". Острее всего проблема стоит в отделениях неотложной помощи: в прошлом году агрессии со стороны больных подверглись три четверти сотрудников "скорой". Детонатором взрывной ситуации может послужить что угодно - от длинной очереди до слишком дорогого рецепта. В 2017 году было зафиксировано 692 случая нападения на врачей, 2436 - на медбратьев и медсестер, особенно уязвимых. Дошло до того, что медработники стали активнее посещать курсы самообороны, которые, например, запустило Объединение государственных больниц Тюрингии. Как отмечает его глава Аннете Роммель, на них разъясняют, как лучше успокоить разгоряченного пациента, а в крайнем случае - и дать отпор. Аналогичные тренинги проводились в земле Бранденбург. Пилотные курсы оказались востребованными, на них записались врачи самого разного профиля - от педиатров и аллергологов до дерматологов и психиатров. Им выделили опытного полицейского - господина Хенке из антитеррористического подразделения, который обычно обеспечивает порядок во время политических саммитов и футбольных матчей. Его советы могут показаться курьезными, но они работают. Мебель в кабинете следует расставить так, чтобы у доктора всегда были "пути к отступлению". У него должно быть наготове и кодовое слово - сигнал тревоги, требующий немедленного вызова полиции. Со стола лучше убрать тяжелые предметы, а от пациента держаться на расстоянии как минимум двух вытянутых рук. Не помешают и основы рукопашного боя. При этом полицейский рассказывает, как избежать превышения самообороны, за которое врачу пришлось бы отвечать.

Подготовила Екатерина Забродина

Власть Безопасность Уголовное законодательство
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