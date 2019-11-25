Сборная России сенсационно проиграла ОАЭ (1:4) во втором матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Парагвае. Это поражение может дорого обойтись нашей команде.

Борьба в группе "С" накалена до предела. На две путевки в плей-офф претендуют все четыре команды: Сенегал, Беларусь, ОАЭ и Россия. У всех этих сборных в активе по три очка. В последнем туре, матчи которого пройдут уже сегодня, игрокам Михаила Лихачева предстоит встреча с белорусами. Для выхода в четвертьфинал нашим пляжникам необходима победа. Любой другой результат оставит двукратных чемпионов мира за бортом соревнований.

После поражения от Эмиратов Лихачев посетовал не только на недостаточную агрессивность своей команды в атаке, но и на работу судей.

- Не получилось сыграть более напористо и выполнить те задачи, которые мы поставили перед ребятами. Сложно комментировать такую встречу, - отметил Лихачев. - В первом периоде не смогли реализовать много моментов, а затем игра пошла более вязкая. И это было на руку ОАЭ. Плюс определенные решения арбитров удивили. Не хочется говорить об этом, но набило оскомину. Уже десять лет продолжается одно и то же в каждом турнире.

Что касается шансов на выход в четвертьфинал, то, по словам Лихачева, несмотря на все трудности, сборная будет бороться до конца.

- Россию просто так не сломать. Мы уже неоднократно это доказывали. Придется доказать еще раз, - подчеркнул специалист.

В то же время защитник российской сборной Артур Папоротный считает, что нашей команде надо немного задуматься и собраться.

- Сложно рассчитывать на победу, когда забиваешь один мяч. Это, пожалуй, основная причина сегодняшнего поражения, - приводит слова Папоротного официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). - Теперь у нас с Беларусью будет решающая игра. Нам нужно будет выйти и победить. Надеюсь, команда немного задумается, соберется. Все покопаются в себе. На песок выйдем с горящими глазами, а не ползать по жаре и загорать.

За тур до окончания группового этапа выход в четвертьфинал гарантировали себе следующие сборные: Япония, Швейцария, Уругвай и Бразилия.

Добавим, что рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются бразильцы (14 раз). Российская сборная дважды выигрывала этот титул.