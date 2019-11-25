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25.11.2019 21:55
Рубрика: В мире

Самые хитрые греются о теплые стены соседей

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Поляки умеют экономить и делать это с определенной находчивостью.

Например, чтобы не тратить напрасно воду, многие хозяева уже давно оборудовали свои дома и квартиры посудомоечными и стиральными машинами, которые расходуют ее экономно, и на человека, который моет за собой посуду под краном или стирает вручную, смотрят косо. А чтобы не тратить при этом деньги на электроэнергию, поляки выбирают тариф, по которому в разное время суток она дешевле, и хозяйственные заботы - мойку, стирку и глажку - оставляют на ночь.

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Что касается экономии на отоплении, для этого в частных домах в Польше с угольных печей переходят на газовые. Причем органы местного самоуправления в большинстве регионов возмещают жителям часть суммы в рамках государственной программы "Чистый воздух", цель которой - борьба со смогом. В прошлом году правительство выделило на эти цели более 100 миллиардов злотых, которые распределяются по регионам страны.

Как пояснила "Российской газете" жительница Вроцлава Юлия Нещеловска, очень важно, чтобы дом держал тепло. Для этого хозяева приглашают специалистов с тепловизором, и те проверяют, какие части дома пропускают холод, затем дом утепляют. И тогда современные конвекторные газовые печи позволяют расходовать тепло с умом, так что можно добиться значительной экономии. "Обычно все жители частных домов программируют печь на разные режимы для дня и для ночи. В нашем доме температура днем не превышает 20 градусов, причем печь топится с пяти утра до десяти вечера. В некоторых домах время отопления заканчивается позже - это зависит от образа жизни жильцов. Кроме того, если в доме есть камин или печь, при похолодании можно топить дровами. А летом мы не топим вовсе".

В многоквартирных домах экономить на отоплении сложнее, но и тут поляки не теряются. Широко распространена схема, при которой жители выключают батареи, уходя из дома с утра, а на ночь устанавливают "режим комфорта" на 15 градусов. Самые хитрые жители многоэтажек вообще отключают отопление в расчете на то, что тепло из соседских квартир не даст им замерзнуть.

В мире Европа Польша
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