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25.11.2019 19:20
Рубрика: Экономика

Закулисье энергетики

Приведет ли скупка активов в регионах к снижению конкуренции?
Текст: Екатерина Некрасова
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Электроэнергетика взяла курс на цифровизацию. Идея обсуждается в ФАС и Госдуме, ее поддерживает госкомпания ПАО "Россети". Но предложенная ею концепция "Цифровая трансформация 2030" не нашла единодушной поддержки.

Компания владеет сетями и подстанциями в регионах и расширяется. Недавно она приобрела 80% сетевых активов Удмуртии, находившихся в госсобственности, а ее "дочка" купила часть Ижевских электросетей. В Ижевске глава "Россетей" Павел Ливинский и презентовал концепцию.

Там же была озвучена законодательная инициатива холдинга: необходимо принять регуляторные меры для решения вопросов перекрестного субсидирования. Это когда одни потребители платят больше других.

Однако промышленники считают, что результатом роста перекрестного субсидирования станет только увеличение выручки "Россетей".

Они опасаются "ползучей монополизации". Так называют действия крупного игрока, кропотливо поглощающего конкурентов. Похоже на скупку активов в Удмуртии? Если республика лишится конкурентного рынка, монополист сможет диктовать условия.

На очереди, вполне вероятно, другие регионы. Не противоречит ли это Нацплану развития конкуренции, утвержденному в 2018 году указом президента РФ? Конкуренция сдерживает тарифы и способствует повышению качества услуг. Без нее - никуда.

Цены на свет и так растут примерно на 5% в год, обгоняя инфляцию. А, по мнению эксперта ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Валерия Жихарева, сотни миллиардов рублей потребители оплатят даже не в тарифе, а сверх него в виде инвестиционной надбавки.

Потребители электроэнергии не могут проверить, на что были потрачены их деньги

Они по сути финансируют компанию, но не могут проверить, куда ушли деньги - в модернизацию или в чей-то карман. Неслучайно СМИ обратили внимание на письмо энергетика Якова Шайфеле в администрацию президента. Мол, вопросы исполнения инвестиционных программ, акцентируется в письме, зачастую "решаются неформально, а денежные средства распределяются в "ручном" режиме, среди узкого круга подрядчиков".

В послании энергетика упомянуты также "Россети" с ее "дочками", а помимо Ливинского прозвучали фамилии топ-менеджеров Александра Зарагацкого, Сергея Теребулина, Александра Петрова и Александра Житкова. Дескать, они проводят некие "доверительные беседы" с подрядчиками, после которых ежегодно более 100 миллиардов рублей уходят в "правильные" карманы.

Эти публикации всколыхнули экспертное сообщество и заставили призадуматься. У "Россетей" действительно есть программа модернизации инфраструктуры, и компания расходует на нее миллиарды рублей.

Кто контролирует строительные подряды, кто оценивает результаты модернизации? Видимо, это внутреннее дело компании, а доступ к информации ограничен. Со стороны трудно судить, эффективно ли были потрачены деньги - из корпоративного отчета этого не поймешь.

Инвестиционная программа "Россетей" нередко корректируется, что, видимо, и наводит аналитиков на размышления. Чем больше сетей, тем больше средств можно потратить на их модернизацию и цифровизацию.

Если энергетик Шайфеле в своих размышлениях о "закулисье" подрядов прав, то выгода от скупки активов в регионах, особенно ветхих, становится очевидной. А вот чем это грозит конкуренции и как это отразится на тарифах, можно только гадать.

Экономика Отрасли Энергетика
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