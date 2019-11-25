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25.11.2019 21:22
Рубрика: Власть

Путин поручил стимулировать работников-физкультурников

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин подписал обширный перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В частности, глава государства поручил к 20 апреля разработать подпрограмму "Спорт на селе" госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" и установить нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры.

Правительство должно будет сформировать перечень нуждающихся в капремонте спортивных объектов по регионам и разработать график мероприятий по приведению их в нормативное состояние. К 2024 году нужно завершить создание школьных и студенческих спортклубов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Кроме того, Владимир Путин поручил создать единый методический информресурс в области физкультуры, спорта и спортивной медицины, предусмотреть меры стимулирования работников, занимающихся физкультурой и спортом, и работодателей, создающих условия для занятий. Срок - 1 октября 2020 года.

Еще одно поручение правительству - реализовать при участии органов местного самоуправления комплекс мер по совершенствованию организации и проведения спортивных соревнований в России. В том числе среди школьников и среди сдавших ГТО.

До 10 апреля 2020 года кабмин должен определить перечень перспективных заявок России на право проведения международных спортивных мероприятий на период до 2030 года.

Глава государства поручил рассмотреть вопросы, касающиеся применения нулевой налоговой ставки по налогу на имущество спортивных организаций, расширения с 2020 года географии проведения всероссийских массовых спортивных мероприятий, включения в состав участников конкурса "Лидеры России" руководящих работников в сфере физкультуры и спорта и введения телеканала "Матч!Страна" в число обязательных общедоступных телеканалов (на 23 позиции).

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Кроме того, президент рекомендовал региональным властям при участии органов местного самоуправления внедрить во всех регионах программу "Активное долголетие", стимулировать как создание спортклубов по месту жительства и работы граждан, так и участие в них.

Необходимо будет и принять меры по расширению практики применения соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта.

Госдуме президент рекомендовал внести при участии правительства поправки, направленные на совершенствование регулирования по физкультурно-спортивным обществам и спортклубам, а также ввести понятия "любительский спорт", "корпоративный спорт", "школьная спортивная лига".

Власть Работа власти Спорт Спортивная жизнь Физкультура Президент
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