23 ноября прошел XIX съезд ЕР. Незадолго до него опубликованы данные соцопроса. На "закрытый" вопрос "готовы ли вы при определенных условиях проголосовать за ЕР?" 60% ответили, что, да, готовы. Ну, "определенные условия" понятны - приблизиться к народу, обновить руководство, больше внимания социальным проблемам и т.д. Этот список постоянный, времени не подвластен.

"Открытый" же рейтинг - "за какую из партий вы бы голосовали, если бы выборы были завтра?" - таков. ЕР - 34%, КПРФ - 13%, ЛДПР - 11%, СР - 6%, ниже - непроходные цифры.

Если такие результаты будут к выборам Думы VIII созыва в 2021 г., то ЕР сохранит большинство, которое она имеет неизменно с момента счастливого рождения в 2001-м от законного брака "Единства" и "Отечества-Вся Россия".

Там, понятно, тоже была своя динамика. В 2003-м ЕР провела 306 депутатов Думы из 450. Стояла "путинская весна" - большие надежды, рост экономики, новый энергичный лидер. В 2007-м ЕР имела 315 мандатов - весна стала летом, экономический рост в России достиг пика, уровень жизни рос как на дрожжах, верилось, что праздник жизни бесконечен. В 2011-м был относительный "провал". ЕР получила 49,3% голосов, сохранила при этом большинство - 238 депутатов, но потеряла, соответственно, 77 мандатов. КПРФ тогда имела 92 мандата, СР - 64, ЛДПР - 56. Что ж, все вполне логично. Осень! Кризис в экономике, синусоида уровня жизни пошла вниз, пузырь социальной эйфории прокололся, к тому же не гладко шел транзит власти, шаркнули подошвы "декабристов"...

Наконец, сентябрь 2016 г. Опять полнейшая виктория ЕР. 340 мандатов! Разгар Крымского сезона! Сакральное единство Власти и Народа, кто против власти - тот против возвращения Крыма!.. Социально-экономические трудности испортить праздник не смогли. И хотя патриотически-крымский порыв был общим для всех системных партий, но вполне справедливо, что весь пирог достался "партии Путина". У других "размер патриотизма" оказался зримо меньше: КПРФ съехала с 92 на 42 мандата, СР - с 64 на 23, ЛДПР - с 56 на 39.

Если у ЕР задача победно въехать в новую Думу, сохранив большинство, то она практически не может быть не выполнена

Что конкретно будет в 2021-м, конечно, не знает никто.

Главное - накатит ли Мировой экономический кризис (рецессия), о необходимости которого так долго говорят эксперты? Если "да", то какую форму примет? Как ударит по России, по карману, холодильнику, желудку и глазам народа?

Ну и далее, какими будут отношения с Западом? ТВ-война или новая разрядка? На чем пойдет предвыборный "патриотический разогрев"? Чего ждать во внутренней политике? Все знают (а к 2021-му будут ощущать куда яснее), что думская кампания - лишь прелюдия к 2024 г., к неизбежным, важным и неведомым событиям, которые тогда случатся. Как поведет себя внесистемная оппозиция?

Все-таки исходя из сегодняшней ситуации и экстраполируя ее на 2021-й, можно кое-что "предвидеть".

Крымский синдром уже значительно ослаб, его затухание продолжится. "Крымнаш" - скрепа, но уже не "праздник", а привычный факт, фон. Вообще внешняя повестка, про которую сегодня все повторяют, что ее "слишком много", уйдет в сознании людей еще глубже на задний план. И чем ее яростнее педалируют ТВ-шоу, тем шире ножницы между ними и зрителем. Во внутренней политике, если не случится каких-то знаковых социальных перемен (с чего бы?), то ощущения "застоя", "отчуждения от власти" и мода на фрондерство продолжатся и усилятся. В такой обстановке часто обостряются и межноменклатурные конфликты.

По всем этим причинам часто пишут о "глубоком кризисе", а то и "конце" ЕР. Но мне кажется, что "модные приговоры" ЕР сильно преувеличены.

Просто ЕР предстоит решить важный вопрос: "Вам "шашечки" - или ехать?"

Если у ЕР задача победно въехать в новую Думу, сохранив большинство, то она практически не может быть не выполнена. "Выборы" потому так и названы, что это не поиск Абсолютной Истины, а просто ВЫБОР ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ВАРИАНТОВ. Да, чуть больше половины участников упомянутого опроса "в принципе хотят", чтобы Партия Власти периодически менялась. Вот только "хотеть полезно", но на кого же менять сегодня (а это "сегодня" границ не имеет)? Как всегда, не на кого.

Между 4 привычными Системными партиями "внесистемные силы" почти наверняка в партию не сорганизуются, в бюллетень не попадут, избиратель все равно с бОльшим, меньшим энтузиазмом или вообще без всякого энтузиазма выберет ЕР. Главные "оппоненты" по традиции не станут демонстрировать свою "неукротимую Волю-к-Власти" и ставку на Победу...

И наоборот: пока у ЕР большинство - Система сохраняется

Триумф-2016 повторить едва ли удастся, но пока сохраняется вся существующая Политическая Система, большинство у ЕР будет. И наоборот: пока у ЕР большинство - Система сохраняется.

Будет ли у ЕР 301 мандат (конституционное большинство - официально заявленная цель партии) - трудно сказать. Но если в 2024-м речь пойдет об изменении Конституции, то в любом случае в Думе, состоящей из имеющихся партий, это не встретит особых затруднений.

Ну а если ставится ДРУГАЯ "романтическая задача" - внушить Восторженный Образ Мысли широкому избирателю, то вот эта Миссия невыполнима. Конечно, многочисленные политологи должны - из любви к своему Искусству и ради простого заработка - "рвать страсть в клочья", "кошмарить клиента" и продавать свой "свежий креатив", но это сугубо ИХ проблемы, ИХ игры.

А у партии власти для решения СВОЕЙ задачи простые и надежные козыри: трения "адмресурса" при наличии данного набора конкурентов достаточно для ВОСПРОИЗВОДСТВА БОЛЬШИНСТВА ЕР в Думе. Без особых изысков и эмоций.