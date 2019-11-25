Законопроект по допуску частных компаний на арктический шельф может быть внесен в правительство в ближайшее время. Об этом заявил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Законопроект должен предусматривать расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ. Сейчас на разработку недр российского арктического шельфа могут претендовать только госкомпании с опытом работы на шельфе минимум в пять лет.

В 2012 году исключительное право добывать углеводороды на шельфе Арктики получили только компании с госучастием более 50%, то есть фактически две - "Роснефть" и "Газпром". Поскольку за семь лет сильно изменились макроэкономические условия, все чаще можно услышать, что на шельф целесообразно пустить частные компании.

"Шельф у нас практически не разрабатывается, и запасы с него висят, что называется, мертвым грузом, - говорит директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. - С другой стороны, при нынешних ценах на нефть либерализация доступа к шельфу едва ли станет серьезным толчком к освоению морских месторождений Арктики. Требуются слишком дорогие технологии, хотя, конечно, они развиваются. Кроме того, не надо забывать про санкции, которые наложены именно на добычу с шельфа Арктики".

К середине 2030-х годов на российском шельфе Арктики будет добываться около 30 млн тонн нефти, считают в минэнерго. Правда, для этого нужно изменить законодательство и подтвердить не до конца разведанные запасы. Об этом замглавы минэнерго Павел Сорокин заявил на парламентских слушаниях по проекту Стратегии развития Арктики.

Начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены примерно в 120 млрд тонн

Начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородов акваторий арктических морей оценены примерно в 120 млрд тонн. В российской части Арктики сосредоточена четверть отечественных запасов нефти и газового конденсата, а также около 70% запасов газа.

Пока в России действует лишь один арктический добывающий проект - платформа "Приразломная". Падение цен на нефть в конце 2014 года крайне негативно сказалось на реализации планов освоения морских месторождений в Арктике. Кроме того, именно по ним в первую очередь ударили санкции, запретившие иностранным компаниям участвовать финансово и технологически в российских арктических шельфовых проектах. В результате отечественным компаниям пришлось приостановить или перенести на более отдаленные сроки разработку участков в северных морях.

Однако интерес к добыче возвращается. В 2017 году было открыто месторождение "Центрально-Ольгинское" на Хатангском участке недр в море Лаптевых. Запасы нефти на месторождении оценивают в 81 млн тонн по категории C2+C1. По предварительным оценкам, общий ресурсный потенциал моря Лаптевых - около 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. Открытие месторождения стало крупнейшим для российского шельфа Восточной Арктики и самым большим на арктическом шельфе с 2014 года, когда было открыто нефтегазовое месторождение "Победа" с извлекаемыми запасами (по категории C2+C1) 396 млрд кубометров газа и 130 млн тонн нефти.

Затраты на морскую добычу за последние семь лет снизились почти вполовину. Однако скоро ситуация может измениться.

В конце октября правительство согласовало общие принципы налоговых льгот для новых инвестпроектов в Арктике. При разработке морских месторождений Северного Ледовитого океана нефтегазовым компаниям предоставят право в течение 15 лет платить НДПИ по ставке в 5% от базовой с момента достижения выработанности в 1%. Инвествычет из федеральной части налога на прибыль для геологоразведки нефтегазовых месторождений в Арктике составит 50% объема затрат на эти цели. Законопроект в ближайшее время правительство планирует внести в Госдуму.