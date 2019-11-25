В Лиге чемпионов пройдут матчи предпоследнего, пятого тура группового этапа. Во вторник в числе прочих сыграет и московский "Локомотив". На стадионе в Черкизово "железнодорожники" примут немецкий "Байер".

"Красно-зеленые" все еще не потеряли шансы на выход из группы D. Одну путевку, напомним, уже забронировал итальянский "Ювентус", за вторую "Локомотив" ведет борьбу с немецким "Байером"и испанским "Атлетико". В заключительном туре "железнодорожники" сыграют с мадридцами на выезде. Чтобы к тому времени москвичи сохранили надежду сыграть в лигочемпионском плей-офф, необходимо выполнение двух условий: победа "Локо" над "Байером" и осечка испанцев в матче с "Ювентусом".

Если все же "Атлетико" выиграет в Турине, "железнодорожники" лишатся надежды на выход в плей-офф Лиги чемпионов, зато могут гарантировать себе третье место в квартете и путевку в плей-офф Лиги Европы. Но это станет возможным только в случае победы над "Байером".

Причем хозяевам придется обходиться без ряда ведущих игроков. Хотя в сентябре "Локо", играя в Леверкузене, уже испытывал похожие трудности. И все равно неожиданно для многих сумел одолеть "Байер" - 2:1. Главное, что в строю один из героев того матча и лидер "железнодорожников" прямо сейчас Гжегож Крыховяк. Именно его дубль принес на выходных "Локомотиву" важнейшую победу над "Тамбовом" в Российской Премьер-лиге. Кроме того, в отличие от первой игры "красно-зеленым" сможет помочь Алексей Миранчук, слухи о переходе которого в "Ювентус" все громче.

Тем временем помимо "Атлетико" место в плей-офф во вторник могут обеспечить себе еще несколько клубов. В группе А это мадридский "Реал", которому нужно обыграть на родном "Сантьяго Бернабеу" французский "Пари Сен-Жермен". Впрочем, турнирная мотивация вряд ли будет для испанцев основной. В первом очном матче подопечные Зинедина Зидана в гостях получили от "ПСЖ" болезненную пощечину - 0:3. Причем французский гранд сумел тогда выкрутиться, потеряв накануне игры всех своих основных форвардов.

В первом матче "ПСЖ" обыграл "Реал" со счетом 3:0 даже без помощи своих главных звезд Неймара и Мбаппе

Взять реванш для "королевского клуба" теперь - дело чести. И вроде бы предпосылки для этого имеются. После некоторого периода турбулентности "Реал" набрал мощный ход. Мадридцы выиграли пять из шести последних матчей с общей разницей 19:1. Как результат, в турнирной таблице испанской Ла Лиги "Реал" уже делит первое место с "Барселоной".

В отличной форме находятся лидеры клуба. Похоже, закончилась адаптация главного новичка команды бельгийца Эдена Азара, которого отдельно отметил и Зинедин Зидан: "Азар прибавляет с каждым днем, команда - тоже, и это логично. Эден играет хорошо на протяжении последних 5-6 матчей, и я знаю, что он будет играть гораздо лучше". Рядом с бельгийцем раскрылся Карим Бензема, забивший пять мячей в предыдущих трех играх.

Правда, и "ПСЖ", уже обеспечивший себе выход из группы, слабее не стал. Тем более за французов сыграет Неймар, пропустивший первую игру с "Реалом" из-за травмы. С тех пор бразилец успел выздороветь, получить еще одно повреждение и снова поправиться. Субботний матч против "Лилля" (2:1) стал для Неймара первым с 5 октября. Не сказать, что возвращение на поле получилось для южноамериканца триумфальным. Неймар не нанес ни одного удара по чужим воротам и был заменен уже на 65-й минуте. Раздосадованный футболист сразу ушел в раздевалку. "Я этого даже не видел, - признался рулевой "ПСЖ" Томас Тухель. - Не ждал от Неймара особых чудес. Он много пропустил. Для него это существенно, потому что игрокам его типа важно иметь темп".

В группе В путевка в плей-офф уже имеется у немецкой "Баварии". Вторую вакансию может занять английский "Тоттенхэм", если справится на своем поле с греческим "Олимпиакосом". Кстати, это будет дебют Жозе Моуринью у руля "шпор" в Лиге чемпионов.

Любопытная ситуация в группе С, где пока никто не обеспечил себе участие в следующей стадии турнира. "Манчестер Сити" для этого достаточно не проиграть донецкому "Шахтеру". А вот украинцам нужно не только одолеть "МанСити", но и дождаться поражения загребского "Динамо" во встрече с итальянской "Аталантой".

Где будем смотреть

26 ноября, вторник, "Матч ТВ"

20.55 "Локомотив" - "Байер".

23.00 "Ювентус" - "Атлетико".

"Матч! Футбол 1"

23.00 "Реал" - "ПСЖ".

"Матч! Футбол 2"

23.00 "Манчестер Сити" - "Шахтер".