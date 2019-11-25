Что происходит с филологией в региональных вузах

Педагог-русист вуза на Совете по русскому языку при президенте России так заострила вопросы преподавания русского в стране, привела настолько абсурдные примеры, что министрам пришлось оправдываться перед главой государства. Что происходит с классической филологией в региональных университетах? Почему в магистратуре филфака могут учиться физики или искусствоведы? Кто такие "дикие мцыри"? Об этом наш разговор с доктором филологических наук, профессором Воронежского государственного университета Людмилой Кольцовой.

Людмила Михайловна, чем вы удивили президента?

Людмила Кольцова: В нашем вузе набор на бакалавриат по специальности "Отечественная филология" (иными словами, "Русский язык и литература") сильно срезали. Я об этом уже говорила на одном из Советов по русскому языку при президенте. Насколько сильно? В десять раз по сравнению с советскими временами. В магистратуре тоже мало мест. Тогда Владимир Владимирович дал поручение министерству образования и науки поддержать и сохранить самостоятельные кафедры русского языка и литературы. В ответ все члены Совета получили бумагу с отчетом, как выполняется это поручение.

А в ней лишь сообщалось, что образовательное ведомство будет проводить мониторинг "наличия кафедр русского языка или русской литературы". Обратите внимание, чиновники не видят разницы между этими университетскими кафедрами, и им абсолютно все равно, какая из них останется в вузе. Хотя речь идет о классических университетах, которые всегда отличались глубиной и широтой образования. Сейчас ситуация стала еще более абсурдной. На следующий год бюджетных мест в магистратуру запланировано всего шесть. Но чтобы открыть группу, в нее должно записаться не меньше 13 человек. То есть нужны платники. Их факультет добирает с трудом, принимаем буквально всех, кто хочет закончить магистратуру. Сейчас у меня на втором курсе группа из 10 человек (в виде исключения). Четверо иностранцев, четверо с непрофильным, базовым образованием и два филолога. Учить их всех вместе невозможно!

Что значит непрофильное образование?

Людмила Кольцова: Это значит, что они не филологи. Учились на отделении "Гуманитарные науки и искусство", дизайном там занимались. Чтобы получить полноценный диплом (вы ж понимаете, что бакалаврский не считается полноценным), пришли к нам на специальность "Отечественная филология". Да что там дизайнеры! В магистратуру филфака поступила студентка после физического факультета. Посидела полгода, видит, ничего не понимает, и ушла.

Будущий преподаватель русского языка встречается со своим предметом два раза в месяц. И чему мы можем научить своих студентов?

Вы шутите, Людмила Михайловна? То, о чем вы говорите, в голове не укладывается...

Людмила Кольцова: Я совершенно серьезно. В магистратуру филфака можно поступить с любой специальности, с любого факультета. Совершенно не имея базовой подготовки, человек может пойти в любую магистратуру. И если она платная, его скорее всего возьмут. Потому что факультету нужно открыть хотя бы одну магистерскую группу. Что это будет за группа? Другой вопрос. Как объединить носителей русского языка, которые четыре года вгрызались в тонкости языкознания, иностранцев и, скажем, студентов с дипломом военного училища?

Так не повезло только вашему университету или это системные особенности классического филологического образования в региональных вузах страны? Министр Котюков объяснил все статистическими данными: "Сегодня за счет средств бюджета обучается примерно 40 процентов абитуриентов, остальные - за счет платных средств либо средств работодателя"...

Людмила Кольцова: После Совета по русскому языку мне пишут из самых разных мест. В некоторых университетах ситуация еще хуже, чем у нас. Например, в Тюмени магистратуре филфака не выделили ни одного бюджетного места! А в Белгородском университете такая участь постигла уже аспирантуру: ей не дали ни одного бесплатного места. У них защищаться некому! А ведь филология - это искусство чтения и мастерство понимания. Читающими и понимающими людьми невозможно манипулировать. Говорить об этом в профессиональном сообществе русистов стало не принято. Говорят: не тот формат! Получается, что только президентский Совет оказался единственным местом, где можно сказать о том, что происходит.

Двухуровневая система (бакалавриат-магистратура) на филфаках не всем понятна. Как это все же происходит: бакалавр изучает не всю русскую литературу, а только XIX века? Или наоборот, только современную? Еще сложнее с русским языком: только лексику и фонетику или только морфологию и синтаксис? А латынь, древнегреческий, старославянский, историческая грамматику - это все в магистратуре?

Людмила Кольцова: Какой греческий и латынь? Вы меня спросите, сколько русского языка мы даем будущим русистам. В полном объеме изучаются такие обязательные общие предметы, как физкультура, философия, педагогика и т.п. А сокращаются специальные. Ну вот вам пример. На втором курсе раз в две недели бывает лекция по русскому языку и один раз - практическое занятие! То есть будущий преподаватель русского языка встречается со своим предметом два раза в месяц. И чему мы можем научить своих студентов? А у нас в программах темы, которые никогда со студентами пройти не сможем. На один только раздел "Фонетика" при добросовестном научном подходе нужно (судя по программам МГУ, СПбГУ, нашей собственной программе) минимум 180 часов, а у нас 72 часа на четыре раздела.

Мы стараемся сделать все что возможно при этом урезанном обучении. Но речь идет о недопустимости сокращения сроков обучения на тех специальностях, где нужна техника медленного чтения огромного объема художественной и научной литературы, ее осмысление и освоение. Это не гаджетом научить пользоваться.

В МГУ с глубочайшим уровнем изучения лингвистических предметов профессура не скрывает: среди студентов есть те, кто "Войну и мир" целиком не читал...

Людмила Кольцова: Да, уровень тех, кто учится сейчас на филфаке, меня лично ужасает. И в этом я вижу и свою вину, и свою беду. Я столкнулась с этим, когда мы набирали первый раз в магистратуру. Студентка, закончившая бакалавриат, на вопрос, что вы знаете из литературы XIX века, сначала кокетливо ойкнула: "Я ничего не помню, - а потом призадумавшись, выдала: - Ну, про племя диких мцырь, один мцырь убежал, его поймали, привезли в монастырь, и он там умер".

Людмила Михайловна, вопрос от выпускницы филологического факультета: мы вообще нужны? Особенно если из "племени диких мцырь"?

Людмила Кольцова: Давайте все-таки будем говорить о грамотных людях. Они нужны всегда. Наши выпускники устраиваются в экспертные лингвистические лаборатории. Не хватает учителей русского языка, их у нас с руками оторвут. Но в воронежских школах молодые педагоги получают за полную ставку 10 тысяч! Вы бы пошли за такие деньги работать? Я об этом тоже говорила на самом высоком уровне. Мало того, знакомая заведующая кафедрой в техническом вузе не может найти двух преподавателей на кафедру русского языка и межкультурных коммуникаций. Нет их!

Как вы относитесь к идее Игоря Волгина во всех вузах сделать выпускной экзамен по русскому языку?

Людмила Кольцова: Я к этой идее отношусь положительно, только боюсь, что этот экзамен мало кто сдаст на положительную оценку. На первом курсе мы даем стартовый диктант. Результат: две-три тройки, а остальные двойки. Так пишут те, кто получил по 82-84 балла на ЕГЭ по русскому языку. Замкнутый круг. Мы выпустили недообразованных (из бакалавриата) учителей, они подготовили недообразованных учеников, те опять вернулись к нам. Нужно мозговым штурмом решать эту проблему. Потому что уровень культуры речи, и устной, и письменной, в катастрофическом состоянии. А развал языка - это или свидетельство развала общества, или его причина.

Официально

За комментарием "РГ" обратилась в министерство науки и высшего образования. Вот что там сообщили: "Уже не первый год министерство планирует и распределяет контрольные цифры приема (КЦП) более чем за год до фактического приема.

При формировании КЦП минобрнауки совместно с регионами определяет кадровую потребность в специалистах на местах. Учитываются демографические показатели, возможности образовательной сети, показатели эффективности, в том числе последующего трудоустройства выпускников. В частности, смотрим на сокращение численности населения в возрасте от 17 до 30 лет и на прогноз количества студентов на 2-7-м курсах, а также учитываем перспективы развития системы высшего образования в разрезе каждого региона.

Большое значение здесь имеет необходимость увеличения объемов подготовки кадров по приоритетным направлениям подготовки, прежде всего в сферах IT-технологий, естественных наук, образования и здравоохранения. Например, при планировании приема на 2020/21 учебный год учитывалась потребность в кадровом обеспечении национальных проектов "Демография", "Здравоохранение" и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Особо отметим: КЦП распределяются на конкурсной основе по укрупненным группам специальностей. Дальше вузы самостоятельно решают, на какие конкретно направления подготовки отдадут места.

Что касается Воронежского государственного университета, то по результатам конкурса он действительно выиграл по направлению 45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (магистратура) 12 мест. Затем вуз самостоятельно распределил эти места на два направления подготовки: 6 бюджетных мест для приема на "Филологию" и 6 - для приема на "Лингвистику".

Стандартом предусмотрено, что объем программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 "Филология" - 120 зачетных единиц. В соответствии с Порядком, утвержденным Приказом минобрнауки от 05.04.2017 N 301, вуз самостоятельно устанавливает величину зачетной единицы в пределах от 25 до 30 астрономических часов. Таким образом, всего на дисциплины вуз может выделить от 1575 до 1980 часов. При этом нет указания на какие-либо конкретные дисциплины и их объем. Все это дисциплины, входящие в учебный план, их наименования и трудоемкость (объем в академических часах) находятся в компетенции вуза.

Но нельзя забывать, что у выпускника программы должны сформироваться определенные компетенции. Закон об образовании устанавливает: за качество образования своих выпускников ответственность несет вуз. Если должного качества вуз не обеспечивает, то ему может быть отказано в государственной аккредитации".

Между тем

Сейчас в минобрнауки идет работа по совершенствованию методики распределения контрольных цифр приема. Планируемые изменения дадут региональным вузам возможность увеличить цифры приема в пред-стоящих конкурсах. Ключевое отличие предлагаемой модели от действующей - подход к распределению общих цифр приема по регионам, исходя из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах. Иными словами, модель нацелена на обеспечение спроса на выпускников и их тру-доустройства. Новая модель заработает не ранее 2021/22 учебного года.

Подготовила Мария Агранович