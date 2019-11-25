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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полюбуйтесь на пилястр

Капремонт возвращает жилью в столице исторический облик
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 266(8024)
В программу капитального ремонта этого года в Москве вошли 1982 многоквартирных дома общей площадью более 9 тысяч квадратных метров. Работы уже практически завершены, рассказали "РГ" в фонде капремонта города.

Несмотря на то, что большинство отремонтированных домов - панельки, возведенные более сорока лет назад, объем работ в каждом из них разный и зависит от общего состояния здания. Например, на Малой Грузинской улице, 25, жители жаловались на частные протечки крыши. "До нынешнего лета нас по несколько раз в месяц заливало, - сетует жительница дома Яна Азарова. - И это притом, что я живу на 5-м этаже в 12-этажном доме!". Крышу здесь, к слову, чинили регулярно. Но вместо полноценного ремонта клали лишь новый слой рубероида, который спустя время начинал снова протекать. В ходе экспертизы кровли обнаружилось более 20 слоев покрытия. А норма - не более трех. "В конце концов стяжка не выдержала нагрузки, пришлось менять, - рассказал представитель подрядной компании Александр Давыдов. - Сверху на стяжку положили полимеры, на них - два слоя современного кровельного покрытия. Заменили в доме и системы водоснабжения, электрику".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Минстрой: Расходы жителей ветхих домов на капремонт не вырастут

По словам начальника производственно-технического управления Фонда капремонта Москвы Евгения Чуищева, в этом году 55% ремонтируемых крыш оказались плоскостными. Чинить их можно лишь в теплое время года. Остальные крыши - скатные, из металла или шифера, их ремонтировать проще, хоть когда, лишь бы осадков не было. На таких кровлях сейчас укладывают современные оцинкованные металлические листы. Так что скоро не останется ни одного жилого дома с крышей из шифера.

А вот в домах N 12 и 16 на Ленинском проспекте при капремонте упор сделали на восстановлении исторических фасадов: карнизов и пилястр. В одном из домов восстановили еще и боссаж - угловое украшение фасада. Дома снова выглядят так, как и задумал архитектор Дмитрий Чечулин. Вернули исторический облик и дому N 47 по Измайловскому проспекту.

Но не всем домам можно вернуть былую роскошь. Как поясняют в пресс-службе фонда, нельзя, например, воссоздать мелкоразмерную плитку, какой облицовывали дома в 1970-е годы. Эти серые, коричневые, синие и черные плитки оказались хрупким материалом, они нередко целыми блоками отваливаются от стен. Специально для таких домов разработали технологию восстановления фасада: плитку счищают, место шлифуют, штукатурят полимерным составом с использованием армирующей сетки и клея. В результате получается целостный панцирь или надежное фасадное покрытие. Новая "рубашка" позволяет дому сохранить тепло, а чтобы строения выглядели современно, их раскрашивают яркими полосами. В частности, так обновили дома в районах Очаково-Матвеевское, Лианозово, Медведково. Основной минус этой технологии - в обилии мельчайшей пыли, которую потом очень сложно убрать. Но жильцы не в претензии, ведь новая "рубашка" продлевает срок эксплуатации их домов минимум на 50 лет.

В доме N 13 на Малой Бронной у жителей пришлось просить "добро" на вскрытие полов. "Дом 1927 года постройки, чтобы проложить новые трубы водоснабжения и водоотведения, поднимали полы первого этажа", - пояснили в пресс-службе.

Всего с 2015 года в Москве по программе капремонта обновили 8 тысяч жилых домов. Общий объем программы - 27,9 тысячи зданий.

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