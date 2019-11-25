Калужанка избила подростка на детской площадке

Калужская полиция возбудила уголовное дело против 36-летней женщины. Ее подозревают в насилии над 11-летним школьником.

Уголовное дело возбуждено по заявлению родителей ребенка, а началась эта история со ссоры паренька с одноклассницей.

Вернувшись из школы, девочка пожаловалась маме, та выскочила на улицу, нашла на детской площадке предполагаемого обидчика своей дочери, грубо схватила его за плечо и начала нецензурно отчитывать. В конфликт вмешались другие родители, женщину увели с площадки. Кстати, ранее она привлекалась к административной ответственности за побои.

Уголовное дело возбуждено по статье 116.1 УК РФ: нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание по ней - трехмесячный арест.