Новый краудсорсинг-проект "Город спорта" запустили в столице. На этой платформе решено собирать и обсуждать предложения жителей столицы по развитию возможностей в городе для занятий спортом. Площадка только создана, а москвичи уже активно включились в дискуссию и дают советы властям.

За первые сутки к платформе подключилось более 9 тысяч человек. Они предложили около тысячи самых разных идей и оставили в чатах более 700 комментариев. "Чаще всего горожане предлагают проводить спортивные праздники на территории школ, организовать работу спортивных волонтеров во всех районах, ввести бесплатные занятия фитнесом для взрослых и детей, а также создать точки со здоровым питанием", - поделилась первыми результатами руководитель краудсорсинговой платформы Анастасия Землянская. Активно участвуют в проекте и знаменитые спортсмены и звезды, всячески пытающиеся мотивировать москвичей взяться за гантели или выйти на пробежку. Футболист Игорь Акинфеев, гимнаст Алексей Немов, фигурист Алексей Ягудин, телеведущий Дмитрий Губерниев... А трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин даже завел видеоблог на YouTube, где регулярно делает зарядку вместе со своими подписчиками - их у него, между прочим, уже больше 100 тысяч.

Чтобы оставить свое мнение или поделится новой идеей, достаточно зайти на страничку проекта. Через какое-то время эксперты-модераторы выберут самые полезные советы и отправят их на следующий этап, где пользователи проголосуют за лучшие варианты. Их департамент будет реализовывать в приоритетном порядке.