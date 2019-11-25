После развода супругам дадут пять лет, чтобы договориться о разделе вещей

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом предложении, касающемся процедуры развода.

По его словам, в Госдуме сейчас обсуждается идея: ввести правило, если по истечении 5 лет после расторжения брака общее имущество супругов так и не было разделено (на основании соглашения или судебного акта), то оно будет делиться между ними в равных долях в силу закона.

Проще говоря, у бывшего мужа и жены будет пять лет, чтобы как-то договориться на условиях, устраивающих всех. Если этого времени не хватит, чтобы разобраться, где теперь чье, все будет автоматически разделено пополам.

Напомним, недавно Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесли в Госдуму законопроект, прописывающий порядок раздела имущества супругов после развода.

Предложение ввести пятилетний срок прозвучало уже после того, как документ был внесен в парламент. Но оно может быть внесено в проект в ходе доработки, если, конечно, законодатели с ним согласятся.

Павел Крашенинников отметил, что предложенный вариант раздела общего имущества бывших супругов имеет ряд преимуществ. Прежде всего он предоставляет людям достаточно времени и возможностей, чтобы распорядиться судьбой нажитого самостоятельно, но при этом не затягивать с решением вопроса. Между тем действующие нормы допускают неопределенность в имущественных делах бывших супругов на протяжении неограниченного времени. То есть люди могут спорить, спорить и спорить по поводу каждой наволочки, требуя себе повышенную долю, а бывшему дорогому человеку пониженную.

Нет, как только в ЗАГСе удалят штамп, включится таймер. Если за установленный период времени бывшие супруги не поделят имущество или его часть, то оно автоматически становится равной долевой собственностью.

Павел Крашенинников сообщил, что это предложение будет обсуждаться и прорабатываться в Государственной Думе вместе с другими предложениями, изложенными в законопроекте.

Инициатива предлагает закрепить в Семейном кодексе положение о том, что общее имущество супругов представляет собой цельный имущественный комплекс - совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке. Делиться оно будет сразу - в ходе одного процесса. При этом у супругов будет возможность договориться о том, кому какая доля положена. Необязательно всем поровну, возможно, чья-то доля окажется выше, если тому есть основания или чья-то добрая воля.

Сегодня же споры о разделе имущества одних и тех же супругов порой выливаются в серию судебных процессов. В первом делится, например, недвижимость, во втором - доля в капитале ООО, в третьем - деньги на счетах, и так далее. Законопроектом предлагается установить, что все общее имущество супругов делится между ними сразу. И в долях. Потом будет составлен перечень объектов, что кому передается в зачет их доли.

О новых предложениях Павел Крашенинников рассказал в ходе лекции во Владимирском государственном университете.