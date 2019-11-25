Представитель Минкультуры подтвердила иск в суде по делу "Седьмой студии"

В понедельник в Мещанском райсуде столицы продолжился процесс по делу о хищении бюджетных денег при реализации проекта "Платформа" автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия".

В процессе в понедельник была допрошена представитель Минкультуры России Людмила Смирнова. Она сообщила, что в ее ведомстве узнали о том, что режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" причинили государству ущерб, реализуя проект "Платформа", только после возбуждения уголовного дела. В ходе предварительного следствия.

Она подтвердила, что ведомство настаивает на выплате 133 с небольшим миллионов рублей по ранее поданному иску. По словам представителя минкультуры, ущерб основывается в том числе на финансовой экспертизе в ходе предварительного следствия.

На скамье подсудимых оказались четыре человека: режиссер Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский; экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин.

В ходе первого процесса суд решил отправить дело в прокуратуру. Но Мосгорсуд отменил такое решение и вернул материалы дела на новое рассмотрение. Суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу по этому делу, которая назвала мероприятия "Платформы" "значительным культурным явлением", но детально подсчитать затраты привлеченные специалисты не смогли. Якобы из-за отсутствия уничтоженной документации.