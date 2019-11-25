Съемное жилье рядом с МЦД подорожает на 25 процентов

Квартиры в Подмосковье, расположенные вблизи Московских центральных диаметров, с нового года станут сдаваться примерно на 25 процентов дороже. Такой прогноз дает агентство "ИНКОМ - Недвижимость".

Жилье, расположенное чуть дальше от диаметров, но в пешей доступности, станет дороже на 15 процентов. Эксперты объясняют это тем, что улучшение транспортной доступности всегда несет дополнительные перспективы в виде повышенного спроса на жилье, а также благоустройства прилегающих территорий.

При этом подчеркивается, что съем подмосковных квартир хоть и подорожает, но останется дешевле московских расценок. Сегодня средняя цена съемных квартир в ближнем поясе Московской области составляет 25-30 тысяч рублей в месяц.