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25.11.2019 / 09:47
Текст: Сергей Бабкин

В центре Москвы дворники устроили массовую драку

Московские дворники устроили массовую драку на улице Ефремова.

В Москве мужчина напал с ножом на женщину с ребенком

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт произошел около дома №11 на улице Ефремова. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, "разборку" устроили дворники - мужчины были одеты в соответствующую форму.

Полицейские прибыли на место и смогли успокоить буянов. Во время драки никто не пострадал. Для разбирательства в местный отдел МВД доставили более 10 человек. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

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