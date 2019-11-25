В центре Москвы дворники устроили массовую драку

Московские дворники устроили массовую драку на улице Ефремова.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт произошел около дома №11 на улице Ефремова. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, "разборку" устроили дворники - мужчины были одеты в соответствующую форму.

Полицейские прибыли на место и смогли успокоить буянов. Во время драки никто не пострадал. Для разбирательства в местный отдел МВД доставили более 10 человек. На них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.