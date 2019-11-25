В Москве мужчина напал с ножом на женщину с ребенком

На юго-востоке Москвы мужчина ранил ножом женщину, которая шла по улице с ребенком.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, нападение произошло около дома №164/1 на Волгоградском проспекте. Во время ссоры преступник ударил женщину ножом и убежал. Сейчас ведется розыск. Пострадавшая доставлена в больницу.

По данным одного из популярных пабликов, все произошло на глазах 5-летнего сына девушки, с которым она шла из магазина. По версии канала, нападавшим был экс-супруг женщины, который попытался отобрать ребенка.