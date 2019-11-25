В Москве открылась бесплатная школа диетологии

Известно, что сосиски и колбасы, особенно копченые, не делают нас стройнее. Но эксперты так спорят о полезных свойствах почти всех продуктов, нетрудно и запутаться, что полезно, а что вредно. Можно ли есть сало и лечиться куриным бульоном? Эффективна ли кремлевская диета? Есть ли ограничения на занятия в спортзале? На эти и другие вопросы теперь можно получить ответы в школе диетологии, которая открылась в городской клинической больнице N 13.

Медиков беспокоит, что больше половины москвичей имеют избыточный вес, а четверть страдают ожирением. Ведь любые отклонения от нормы в весе, это риск заболеваний сердца и сосудов, онкологии, диабета, напомнил на первом занятии Альфред Богданов, доктор медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии. Мужчин в аудитории не оказалось и, по словам врача, в этом нет ничего удивительного - внушительные формы чаще встречаются у женщин, из-за особого гормонального фона и склонности накапливать энергию. На что они только не идут, чтобы избавиться от лишних кило. В интернете можно найти более 400 видов различных диет - кремлевская, голливудская, гречневая, тыквенная, вегетарианская, безуглеводная. "Не одна диета не работает, а голоданием еще никто не вылечил ожирение, - утверждает Богданов. - Секрет в дробном, но сбалансированном питании небольшими порциями и посильных физических нагрузках".

Итак, на завтрак он рекомендует к любимому кофе добавить богатую углеводами кашу или бутерброд с сыром, а на работе сразу можно перекусить, например, яблоком, бананом или апельсином. Обед может быть из нежирного супа и белкового блюда - мяса или рыбы с овощами на гарнир. Перед уходом с работы на дорожку можно выпить низкокалорийный йогурт, а дома оторваться, приготовив птицу или стейк с овощами. На ночь, кстати, будет полезно выпить стакан обезжиренного кефира, который богат кальцием и будет работать на организм ночью, как желчегонное, снижая уровень холестерина. Но это только для тех, у кого нет проблем с кислотностью желудка. "При идеальном шестиразовом питании углеводную нагрузку нужно делать на завтрак или обед, после 16.00 допустим только белок. Вся еда должна быть не соленой, допустимая норма - одна чайная ложка соли в день, но нужно учитывать, что соль есть и во многих готовых продуктах. Побаловать себя сладким можно тоже только в первой половине дня", - строго добавляет Богданов.

Больше половины москвичей имеют избыточный вес, а четверть страдают ожирением

Чтобы добиться желаемой фигуры, игнорировать физические нагрузки не получится - 275 минут в неделю должно быть отведено спорту, в этом случае эффект от диеты повышается на 30 процентов. Но это не равноизнурительные тренировки, например, вместо 20 минут бега в бешеном темпе, эффективнее 40-минутная прогулка по парку, потому что жиры в организме начинают окисляться после 30 минут физической нагрузки. Ожидаемый результат: окружность талии для мужчин 102 см, а для женщины - 88 см.

Следующий урок пройдет 19 декабря, и врач обещает составить каждому слушателю индивидуальный план питания. К тому же у него в арсенале появится специальный аппарат - анализатор состава тела, который обещают закупить в больнице до конца года. С его помощью можно оценивать состав тела и эффективность диет, например, узнать точно ли из организма ушел жир или все-таки вода. Словом, в больнице появится долгожданный кабинет диетологической помощи.