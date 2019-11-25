В Москве школьница провалилась под пол на уроке

В московской школе № 491 ученица провалилась под стеклянный пол во время урока физкультуры. Как рассказал "РГ" директор школы Александр Баданов, несчастный случай произошел с ученицей 4 класса.

Во время урока она спряталась в помещении, где проходят дополнительные занятия. "Девочка забралась на метровое металлическое ограждение и спрыгнула с него на витражное стекло, - сообщил Баданов. - В результате оно разбилось, и девочка упала на этаж ниже".

В школу немедленно вызывали скорую помощь. Врачи диагностировали перелом. Порезов девочка, к счастью, не получила: армированное стекло не рассыпалось.

"Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее здоровью ничего не угрожает, - добавил директор. - Школа постоянно находится на связи с семьей".

После ЧП администрация учебного заведения начала служебное расследование. Как подчеркнул Александр Баданов, виновные будут наказаны.