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25.11.2019 11:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Бурятии танк Т-34 времен ВОВ отреставрировали для парада Победы

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии отреставрировали танк Т-34, который много лет простоял в Улан-Удэ на постаменте в качестве памятника.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона завершили работы по наладке и настройке всех узлов и агрегатов легендарного танка. Он отреставрирован, окрашен в родной цвет и прошел ходовые испытания на полигоне. 9 мая 2020 года боевая машина возглавит механизированную колонну в параде Победы.

На пушке Т-34 - шесть красных звезд. Они символизируют количество танков, уничтоженных экипажем машины.

Этот танк был выпущен в 1944 году на нижнетагильском заводе и сразу передан на вооружение 2-ого гвардейского танкового корпуса. Он участвовал в Белорусской наступательной операции "Багратион", в боях в Восточной Пруссии. В 1945 году танк подорвался на мине. Об этом напоминает трещина в корпусе. Год спустя машину модернизировали. До 1973 года на ней обучали экипажи танков в учебных частях танковой дивизии. После технику в качестве памятника установили в монгольском городе Чойбалсан, а после вывода советских войск из Монголии, вернули в Россию.

Справка "РГ"

Т-34 - самый массовый танк Великой Отечественной войны. Выпускался серийно с 1940 года. Благодаря своим боевым качествам признан лучшим средним танком Второй мировой войны, оказавшим большое влияние на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Его конструкторы смогли найти оптимальное соотношение между боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками.

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