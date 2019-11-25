Новая угольная электростанция "Сахалинская ГРЭС-2" официально подключена к энергосистеме Сахалина. Ее мощность - 120 МВТ, проектная годовая мощность - 840 млн кВт/ч. Она может обеспечить почти треть потребностей жителей и предприятий острова в электроэнергии.

Торжественный запуск станции одновременно с трех пультов управления осуществили вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и гендиректор "РусГидро" (компания ее построившая) Николай Шульгинов. Именно усилиями трех сторон удалось успешно завершить строительство этого сложного объекта.

Электростанция введена в строй взамен сильно изношенной "Сахалинской ГРЭС", работающей с 1965 года, которая теперь будет выведена из эксплуатации и демонтирована. Для Сахалинской области - единственного региона страны, полностью расположенного на островах и не подключенного к Единой энергетической системе РФ, пуск станции означает повышение надежности снабжения электричеством и создание резерва мощностей. Топливом для электростанции послужит бурый уголь, добываемый здесь же на острове. В "РусГидро" уверены, что использование угля для работы позволит создать дополнительные рабочие места в угольной промышленности и транспортной системе острова.

Электростанция оснащена самым современным оборудованием. Почти все оно отечественного производства. Как рассказал "РГ" главный инженер "Сахалинской ГРЭС-2" Евгений Кухтин, изначально планировалось закупать все важное оборудование у иностранцев. "Но строительство электростанции совпало с введением антироссийских санкций, и пришлось отказаться от этой идеи и искать производственные мощности внутри страны, - пояснил Евгений Кухтин. - Отечественная промышленность справилась. Все важное и высокотехнологичное произведено здесь, в том числе паровые котлы, паротурбинные установки и турбогенераторы".

Для Сахалина - региона, не подключенного к Единой энергетической системе РФ, пуск станции означает повышение надежности снабжения электричеством и создание резерва мощностей

Поскольку Сахалин расположен в районе повышенной сейсмоактивности и поясе прохождений сильных тайфунов, отдельное внимание было уделено надежности и безопасности электростанции. Строительств шло с учетом природных условий острова, а все технические процессы при работе электростанции автоматизированы с учетом постоянно меняющихся условий.

Конечно же, большое внимание было уделено влиянию ГРЭС на экологию. "Очень важно, что электростанция почти никак не взаимодействует с окружающей экосистемой, - подчеркнул Евгений Кухтин. - Это и есть наивысшая гарантия экологической безопасности. Да, раньше угольные станции считались очень "грязными", но теперь с современными средствами очистки они соответствуют самым строгим требованиям экологической безопасности".

Как уверяют специалисты, у "Сахалинской ГРЭС" для очистки от дымовых газов применены высокоэффективные электрофильтры, которые улавливают не менее 99,6 частиц золы, уходящей в трубу. Дымовая труба заслуживает отдельного внимания - ее высота (150 м) позволяет рассеивать оставшиеся 0,4 выбросов на очень большой площади, сводя к минимуму негативный эффект. А учитывая ветра, дующие на острове, приводя его просто к нулю.

"Сахалинская ГРЭС-2" - одна из четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на поддержку строительства которых правительство выделило 50 млрд рублей. В 2016 году была построена вторая очередь "Благовещенской ТЭЦ" (электрическая мощность - 120 МВт). В 2017 году - "Якутская ГРЭС-2" (электрическая мощность - 193,5 МВт). В 2020 году намечено сдать последнюю в этой программе, четвертую станцию - ТЭЦ в городе Советская Гавань (мощность станции: 126 МВт).