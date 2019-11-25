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25.11.2019 04:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Приморья осужден за поджоги автомобилей

Текст: Ольга Журман

В Находке суд приговорил местного жителя к шести годам колонии за серию поджогов, совершенных на территории города, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В Югре поймали серийного поджигателя жилых домов

24-летний молодой человек поджигал автомобили в разных микрорайонах Находки, как правило, ночью. Он также причастен к пожару на популярном рынке в Южном микрорайоне. Суд установил, что ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1,6 миллиона рублей.

Все преступления он совершал будучи пьяным. Они квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества, причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, и как кража.

Молодой человек ранее уже был судим за имущественные преступления.

Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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