Под Саратовом при пожаре погибли двое маленьких детей

Пожар вспыхнул в частном доме в селе Елань Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

От огня пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице.

Именно она сообщила спасателям, что в доме так же были двое ее маленьких детей. Спасатели сейчас ищут их тела.

К месту пожара выехала испытательная пожарная лаборатория и специалисты отдела дознания для установления причины пожара.

На утро понедельника, по данным регионального МЧС, в Саратовской области произошло 29 пожаров.