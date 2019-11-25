Пострадавшие от отравления в Нижегородской области отпущены домой

Все отравившиеся в Вадской школе Нижегородской области отправлены домой. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте ЧП организован оперативный штаб, в работе которого принимают участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. По предварительной версии отравление произошло из-за утечек газа на газораспределительной станции (ГРС).

По информации, полученной "РГ" от "Газпром трансгаз Нижний Новгород", в ведении которого находится ГРС, никаких работ 25 ноября на станции не производилось, никаких утечек зафиксировано не было ни оператором, ни автоматикой. Кроме того, указанная ГРС находится на расстоянии 2,4 километра от школы, что ставит под сомнение версию об отравлении газом от данной ГРС.

Ранее "РГ" сообщала об отравлении 45 человек в Вадской школе.